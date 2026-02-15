Alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano y el Atlético en la jornada 24 de LALIGA

Redacción ElDesmarque 15 FEB 2026 - 15:03h.

Estos son los dos XI confirmados

Rayo Vallecano y Atlético de Madrid ya han hecho oficiales sus alineaciones titulares para el partido de LALIGA (16:15 horas) correspondiente a la jornada 24 y que enfrenta a los dos conjuntos madrileños en el estadio de Butarque. El encuentro se disputa en el estadio del CD Leganés ante la imposibilidad por parte del equipo vallecano de acoger el partido debido al mal estado del césped. Estos son los XI elegidos por el Cholo Simeone e Íñigo Pérez.

Ambos equipos llegan en dinámicas y con objetivos muy distintos. El Atlético de Madrid buscará sumar los tres puntos para poner terreno de por medio con el Villarreal, que perdió ante el Getafe. Por su parte, el Rayo Vallecano buscará conseguir una victoria con la que salir del descenso, donde se encuentra con tan sólo 22 puntos. Los de Íñigo Pérez suman tres derrotas en los últimos tres partidos mientras que los del Cholo Simeone también vienen de caer la semana pasada ante el Real Betis en el Metropolitano.

Once del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid

A. Batalla, Andrei Ratiu, Isi Palazón, I. Akhomach, Gumbau, Jorge de Frutos, Fran Pérez, Pacha Espino, Óscar Valentín, Lejeune y Nobel Mendy.

Once del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano

Jan Oblak, J.M. Giménez, Ruggeri, Clement Lenglet, Nahuel Molina, Mendoza, Johnny Cardoso, Álex Baena, Nico González, Alexander Sorlorh y Thiago Almada.