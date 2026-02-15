Pepe Jiménez Sevilla, 15 FEB 2026 - 18:09h.

La razón por la que Galech Apezteguía expulsó a Almeyda, según el acta

Matías Almeyda, tras su expulsión, prácticamente descartado para el derbi ante el Betis

Compartir







Si hay posibilidad de imponer una sanción ejemplar, desde hace años, el sur ha sido el lugar idóneo. Ejemplos hay miles y el último, tras lo ocurrido en el derbi ante el Betis, es fácilmente de encontrar al recordar la propuesta de sanción que recibió el Sevilla comparándola con la que recibió el Espanyol tras unos sucesos semejantes en Cornellá. Es por ello que resulta prácticamente imposible pensar que Matías Almeyda, tras su desacertado comportamiento ante el Alavés, no recibirá una sanción histórica que le dejará sin acudir a La Cartuja... y con la entidad luchando contra todos los elementos.

Porque en el Sevilla, desde que Matías Almeyda abandonó el césped del Sánchez-Pizjuán este pasado sábado, saben que la sanción que recibirá el argentino será considerable. Según Mundo Deportivo, que ha analizado el acta y apuntado a los diferentes artículos de sanción, el ex del AEK podría ser sancionado hasta con once encuentros, es decir, casi para todo lo que queda de temporada.

PUEDE INTERESARTE Vlachodimos derrocha amor por el Sevilla cantando el Himno del Centenario junto a sus hijos

Es por ello que la entidad nervionense lleva horas recopilando imágenes para alegar el acta arbitral, para defender a su entrenador en este delicado momento, y, además, ha mantenido diferentes contactos durante este domingo con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) para mostrarle su preocupación por las últimas decisiones arbitrales alrededor de la entidad.

En el Sevilla alegan diferentes criterios en situaciones semejantes y, además, entienden que existe cierto recelo con los de Nervión, demostrándose con actos como el vídeo publicado el pasado lunes, donde más que una revisión se hizo una carta en vídeo a las quejas blanquirrojas.

El Comité de Disciplina de la RFEF anunciará este próximo miércoles la sanción, que sea de once partidos o no se espera ejemplar, y a la espera de recursos, alegatos e intentos desesperados, todo apunta a que Almeyda se perderá el derbi ante el Betis... y mucho más.