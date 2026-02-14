Pablo Sánchez 14 FEB 2026 - 21:40h.

El partido entre el Sevilla y el Deportivo Alavés quedó marcado desde muy pronto por las decisiones arbitrales. Sin entrar a valorar la justicia de los hechos, lo cierto es que el conjunto de Nervión jugó prácticamente todo el partido con un hombre menos y vio como Matías Almeyda también era expulsado en el segundo tiempo. Los babazorros también vieron como se le anulaba un gol en el segundo tiempo que hubiese supuesto el 1-2.

Tras el pitido final, las conclusiones de los protagonistas era lo más esperado. Más de uno rajó sobre la actuación arbitral y las decisiones que tomó Galech Azpeteguía. Uno de ellos fue el goleador sevillista Djibril Sow. El suizo prefirió morderse la lengua ante los medios cuando le preguntaron por cómo había visto él las acciones polémicas del choque.

"Todos hemos visto el partido. Para mí han sido un poco injustas las decisiones, pero no quiero decir más del arbitraje porque aquí en España no puedes hablar", expresó antes de opinar sobre la expulsión de Almeyda, un hecho que también le sorprendió. "No he visto la acción de Almeida, pero normalmente es un hombre muy tranquilo para expulsarlo así. Fue un partido muy importante, nos jugamos la vida y es normal que haya nerviosismo y emociones".

La expulsión de Juanlu y el futuro

Sow también dejó su punto de vista sobre los minutos de Juanlu desde la primera amarilla hasta la posterior expulsión. Dos jugadas que, sin duda marcaron el partido. "La primera tarjeta no la he visto, pero cuando tengo amarilla después de un minuto tengo que estar más tranquilo. Lo sabe y hay que aprender y mejorar".

Autor del gol, Sow quiere que esa comunión de este sábado entre el equipo y la afición se mantenga. "Estamos juntos, queremos estar juntos también con la afición, que estuvo tremenda hoy. Después del gol quise festejarlo con el grupo".