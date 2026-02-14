Álvaro Borrego 14 FEB 2026 - 21:19h.

"Es normal que haya enfado con algunas decisiones, los árbitros no nos van a ayudar"

"¿Por qué me expulsas?": La pregunta repetida de Almeyda a Galech Apezteguía tras ver la roja

Compartir







Nemanja Gudelj reconoció sentirse "al final un poco amargado" por el empate que cosechó el Sevilla FC contra el Alavés (1-1), ya que cree que su equipo, de nuevo como local, sufrió una "falta de concentración en el gol" del empate. El capitán sevillista quiso dar públicamente "la enhorabuena al equipo", que "se ha dejado la piel en el campo" pese a jugar casi todo el encuentro en inferioridad numérica por la expulsión tempranera de Juanlu Sánchez. Asimismo reiteró su agradecimiento a la afición por su apoyo, dado que estuvieron alentando "hasta el último minuto animando".

Gudelj valora el punto: "Al final, nos vamos con un sabor un poco amargo. Creo que jugamos muy bien la primera parte, mejor que ellos con uno menos, y luego nos faltó la concentración en el gol. Es una pena. Podíamos haber sacado más, pero creo que tenemos que darle la enhorabuena al equipo por el trabajo, que se ha dejado la piel en el campo; y a la afición, que ha estado también detrás de nosotros de principio al final. A seguir".

La polémica arbitral, la expulsión de Juanlu y la tangana con Almeyda: "No voy a hablar de los árbitros. Lo que he dicho esta semana... merecemos más respeto. Mejor no hablo. Lo del míster no voy a comentarlo. Es normal que haya enfados con algunas decisiones de los árbitros. No sé qué pasó. Los árbitros no nos van a ayudar. Hay que seguir adelante".

El Sevilla y el Alavés empataron este sábado (1-1) un encuentro áspero y caótico que los locales disputaron casi en su totalidad en inferioridad numérica, pese a lo cual se adelantaron con un gol de Sow en el primer tiempo antes de que Toni Martínez equilibrase el marcador en el segundo periodo.