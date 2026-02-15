Pablo Sánchez 15 FEB 2026 - 17:30h.

El sevillismo no atraviesa un buen momento. La situación del equipo tiene muy preocupada a una parroquia que ve a los suyos coqueteando con la zona baja de la clasificación. El equipo se lo dejó todo en el campo contra el Alavés al jugar casi 90 minutos con un hombre menos. La plantilla transmite ganas, pero las cosas no salen. Pero el vestuario transmite estar comprometido con la causa y buen ejemplo de ello lo demostró recientemente uno de los estandartes de este equipo: Odysseas Vlachodimos.

El portero griego del Sevilla se dejó ver este domingo por redes sociales dejando una gran muestra del cariño que tanto él como su familia ya sienten por el club y la ciudad. Al bueno de Vlachodimos lo pudimos ver, junto a sus hijos, cantando el Himno del Centenario desde el coche en un bonito día familiar.

Su mujer Elena colgó un vídeo de sus chicos cantando el Himno del Centenario del Sevilla que el propio Vlachodimos también compartió en su perfil de Instagram.

Clave cada domingo

En su primer año en el Sevilla, Oddyseas Vlachodimos se ha convertido en uno de los estandartes de este equipo. En numerosas ocasiones, el meta griego ya ha salvado puntos para los suyos esta temporada. Empates o victorias por detalles que a la larga serán claves en este año tan convulso en Nervión.

Sin ir más lejos, la pasada semana fue esencial para el empate frente al Girona por las intervenciones durante los 90 minutos y por el penalti que detuvo a Stuani en la última jugada con una soberbia parada. Diferencia. Con esta imagen junto a su familia demuestra que su compromiso por el club va mucho más allá de lo meramento laboral. Su El sentimiento sevillista ya se ha instalado entre los suyos.