Miguel Casado 15 FEB 2026 - 20:52h.

Se desató la polémica poco después del pitido final por un gesto del valencianista

Pepelu recibido con billetes y cánticos en su regreso al Ciutat: "Es una rata"

El Valencia se llevó los tres puntos del derbi en el Ciutat de Valencia gracias a los goles de Ramazani y Umar Sadiq. Los de Carlos Corberán salieron del descenso, zona a la que habían caído tras la victoria del Rayo. Y la alegría por el triunfo se convirtió en polémica poco después del pitido final.

El motivo no fue otro que un gesto de Eray Cömert, entendido como provocación por parte de miembros del cuerpo técnico del Levante. El defensor che se acercó tras el final a la esquina del estadio donde estaban sus aficionados.

Allí, con un banderín de córner en mano y con la camiseta blanca del Valencia enganchada, festejó los tres puntos ondeando el instrumento que había improvisado.

La reacción del Levante tras el gesto de Comert en el Ciutat

No sentó bien ese gesto en el seno granota. Dela, que acabó con el brazalete del equipo, fue el primero en reaccionar. De hecho lo hizo en directo, mientras atendía a los compañeros de Movistar +.

"Siempre pedimos respeto para todos, pero también lo pido para nosotros. Lo digo a buenas. Creo que el mundo del fútbol sin los futbolistas no sería igual. Creo que tenemos que respetarnos entre nosotros y también que nos respeten. No va dirigido solo al árbitro, sino a todo el mundo. Acaba de pasar una cosa que me parece una falta de respeto, por ejemplo. Es el global", señalaba tras ser testigo de los hechos.

Miembros del staff y jugadores eran los siguientes y se acercaban rápidamente a mostrar su desagrado a los valencianistas. Se formaba en aquella esquina del Ciutat de Valencia entonces una pequeña tangana, aunque la cosa no iba a mayores y cada equipo se adentraba en su vestuario pocos minutos después.