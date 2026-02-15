David Torres 15 FEB 2026 - 11:01h.

Pepelu o Fernando Giner han sido protagonistas esta semana en ElDesmarque, pero no son, ni de lejos, una muestra representativa de todos los futbolistas que hicieron de este derbi una lucha sin cuartel para la historia del fútbol valenciano.

De los que están sobre el campo, el guardameta Matthew Ryan, actualmente defendiendo la portería del Levante UD es el último de los jugadores que han defendido en la élite la camisetas de ambos conjuntos. El trasvase de futbolistas ha sido un goteo a lo largo de toda la historia, pero se incrementó, lógicamente, con la presencia más habitual de los granotas en la élite. Así, si el meta Ryan es el último, le preceden en este trasvase futbolistas todavía en activo como Róber Ibáñez, Dani Gómez y, por supuesto, Pepelu.

Todos los jugadores que militaron en el Valencia CF y en el Levante UD

Y es que, más de un centenar de futbolistas, en concreto 138 según los datos del portal especializado Ciberche, han jugado a lo largo de su carrera tanto en el equipo valencianista como en el 'granota'. Según la mencionada fuente, los jugadores que han militado tanto en el Levante como en el Valencia CF desde el principio de los tiempos son los siguientes: Carbonilla , Carmona , Crespo , Foved , Llisó , Mario , Mechancoses , Porcal , Puig , Tapia , Miguel Ángel Adorno, José Luis Albiol, Manuel Alepuz, Antonio Aparicio, José Enrique Badal, Juan Carlos Balaguer, Salva Ballesta, José Antonio Barragán, Pío Bau, Manuel Bellido, Salvador Blasco, Francisco Blayet, Ernesto Burgos, Borja Calvo, Alfredo Castelló, Hilario Cerdá, Muñoz Cerdá, David Cerra, Silvino Cervelló, Juan Costa, Francisco Cotino, José Vicente Cuxart, Faena Danvila, Asier Del Horno, Luis Doménech, Rafael Domingo, Chicao Dos Santos, José Egea, Pascual Escrivá, Juan Carlos Fabregat, Javier Farinós, Francisco Javier Febrer, Luis Fernández, Paco Ferrando, Felipe Ferrer, Toni Ferrer Díaz, Javi Fuego, Juan García, Juanfran García, Pepelu García, Tatono García, Fernando Giner, Vicente Giraldós, Severiano Goiburu, Candi Gómez, Dani Gómez, Ino Gómez, Juanjo Gómez, Nacho González, Panchulo González, Ignacio Goyeneche, Javi Guerra, Míchel Herrero, Nacho Hervás, Robert Ibáñez, Martínez Ibarra II, Luis Igual, Nacho Insa, Carlos Iturraspe, Andrés Jaso, Francisco Lahuerta, Onofre Lerma, Ignacio Llácer, José María Lluch, Luis López, Pedro López, Rafael Luján, Sergio Manzanera, Quique Martín, Nando Martínez, Pedja Mijatovic, José Francisco Molina, Francisco Montañés, Antonio Montes, Salvador Monzó, Juan Luis Mora, Vicente Morera, Xisco Muñoz, David Navarro, Vicente Navarro, Héctor Núñez, José Luis Oltra, Lucas Orbán, Manuel Palau, Miguel Pallardó, José Palmer, José Paredes, Libero Parri, Sócrates Parri, Bernardino Pasieguito, Vicente Pechuán, Carlos Pellicer, Álvaro Pérez, José Pérez, Javier Piquer, Pepe Plá, Loren Portilla, Paco Pepe Potenciano, Jason Remeseiro, Miguel Ángel Riau, Ramón Rivera, José Ródenas, Pablo Rodríguez, Vicente Rodríguez, Gorín Romero, Gaspar Rubio, José Saló, José Enrique Sánchez, José Sánchez Lage, Jaime Sebastiá, Vicente Seguí, Vicente Sierra, Momo Sissoko, José Solves, Miguel Ángel Soria, José Suay, Juan Bautista Tapia, César Tárrega, Emilio Terol, José Miguel Torres, Dámaso Urrutia, Alberto Ventura, Rubén Vezo, José Vilanova, Guillermo Villagrá, Daniel Villarroya y Faas Wilkes