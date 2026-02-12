David Torres 12 FEB 2026 - 09:39h.

Le espera, muy probablemente, un recibimiento hostil

Cinco curiosidades de un Levante - Valencia dramático: El derbi más cercano de la historia

Compartir







ValenciaEn julio de 2023 Valencia vivía un auténtico terremoto. El Valencia CF fichaba a Pepelu, hasta ese momento capitán y santo y seña del Levante UD. Hoy en día es un referente en el Valencia CF, titular indiscutible, lanza penaltis y el capitán. Por primera vez, casi mil días después, regresa al Ciutat, la que fue su casa, dónde llegó a firmar un contrato de 10 temporadas que el tiempo y las circunstancias acortaron. El derbi de este domingo en el Ciutat servirá para que el centrocampista del Valencia José Luis García ‘Pepelu’ se enfrente por primera vez al Levante en la que fue su casa, ante el equipo en el que se formó y del que se marchó en 2023, después de que ambas entidades pactaran un traspaso por los cinco millones de su cláusula de rescisión, aunque con un pago a plazos.

PUEDE INTERESARTE Pepelu, un derbi para desquitarse de todo

El primero de Pepelu en el Ciutat: lo que le espera

El derbi de este domingo entre el Levante y el Valencia supondrá el primer regreso como rival de José Luis García ‘Pepelu’ al Ciutat de València, donde le espera, muy probablemente, un recibimiento hostil de la que fue su hinchada y parte de la cual se enfadó con su salida en 2023.

Pepelu había sido uno de los favoritos del Ciutat de València, que lo vio debutar en diciembre de 2015, con apenas 17 años. Tras completar su etapa de formación en el filial del Levante, jugó cedido en el Hércules y en Portugal, primero en el Tondela y luego en el Vitoria Guimares, y se asentó en el primer equipo en el curso 21-22.

PUEDE INTERESARTE Pepelu es derbi

Con la camiseta del Levante, Pepelu disputó 78 partidos, marcó un gol y repartió tres asistencias. Pero el hecho de no volver a Primera División al final del curso 22-23 cambió los planes de Pepelu, que aceptó la oferta presentada por el Valencia para cambiarse al 'eterno enemigo'.

Pepelu ya participó en el derbi de la primera vuelta en Mestalla, celebrado en noviembre de 2025 y que acabó con victoria del Valencia por 1-0. El centrocampista de Dénia (Alicante) fue titular, disputó todos los minutos del encuentro y ya tuvo que soportar los silbidos de la afición del Levante que se desplazó a Mestalla.

Centenario con el Valencia CF y capitán

Como valencianista ya ha jugado más partidos que con el primer equipo del Levante, ya que lleva 101 compromisos en todas las competiciones en su tercera temporada en Mestalla y ha anotado trece tantos, con cuatro pases de gol.

Titular en un partido dramático

Pese a que se retiró en la segunda parte del partido ante el Real Madrid, Pepelu es uno de los jugadores fundamentales del técnico valencianista, Carlos Corberán, y todo apunta a que será titular en el derbi del próximo domingo, aunque la llegada de Guido Rodríguez en el mercado de invierno supone que el técnico tenga otra alternativa para la medular.

El partido, además, es crucial para ambos conjuntos. El Levante es penúltimo clasificado, con 18 puntos aunque con un partido menos, y el Valencia, tras la derrota del pasado domingo ante el Real Madrid, marca la zona de permanencia en Primera con 23 puntos y cinco más que el Levante.