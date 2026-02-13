David Torres 13 FEB 2026 - 09:10h.

Giner jugó contra el Valencia CF con el Levante UD y viceversa

ValenciaFernando Giner es una leyenda del Valencia CF. Disputó 369 encuentros oficiales con el conjunto de Mestalla y preside su Asociación de Futbolistas veteranos. Nacido en Alboraya, cerca del campo del Levante es uno de los 138 futbolistas que ha disputado partidos con ambos conjuntos de la ciudad y es, sin duda, una voz más que autorizada para contar cómo se ve con los mismos ojos el derbi desde los dos extremos. Y es que, antes de colgar las botas, jugó una campaña en el Levante y, curiosidades de la vida, en Copa del Rey le tocó enfrentarse al Valencia de sus amores.

Leyenda del Valencia CF, era un veterano de guerra cuando llegó al Levante. No tardó en convertirse en uno de los guías espirituales en el ascenso a Segunda A del curso 1998-99. Un año más tarde volcó su experiencia en el regreso a la categoría de Plata. Colgó las botas en Orriols en 2000 para ejercer tareas de segundo entrenador de José Carlos Granero.

Ahora cuenta en ElDesmarque cómo vivió este derbi desde los dos lados y que este año se presenta dramático.

¿Cómo se vivía un derbi desde el lado del Valencia CF cuando usted jugaba?

Con la confianza y también la presión de mostrar la diferencia entre plantillas y sumar tres puntos. Antes había más diferencia

La historia le permitió también ser granota ¿Cómo se vivía un derbi desde el lado del Levante UD, cómo se respiraba esa rivalidad?

Si en el Valencia CF había obligación y confianza, en el Levante, cuando yo estaba, se vivía con la ilusión de ganar al rival por su historia por sus títulos y, si se podía, rascar algún punto.

Ahora usted colgó las botas, lo ve desde un despacho y va a Mestalla con regularidad. ¿Cómo se vive un derbi desde el lado del Valencia CF?

Pues ahora con la presión y obligación de ganar por la situación en la tabla de clasificación sabiendo que ni la historia ni los títulos van a hacerte vencer el partido. Es decir “el escudo ya no ayuda a ganar partidos”

También está en contacto con viejos compañeros suyos, con los veteranos del Levante. ¿Cómo cree que se vive un derbi desde el lado del Levante UD?

Yo a ellos los veo con la confianza de jugar en su estadio con su afición, sabiendo que son tres puntos de esperanza y también sabiendo que tienen mucho más que ganar que de perder.

Bueno, este año los dos están en una situación parecida

Los derbis siempre son especiales en esta ocasión solo hay un denominador común, salir de zona de descenso y mantener la categoría. No se puede pensar otra cosa.

No sé, que gane el mejor... Que es lo típico que se dice..

Yo por mi parte siempre afrontaba estos partidos con la máxima competitividad dentro del terreno de juego cuando era futbolista, pero ahora lo vivo con respeto y convivencia que es como debe vivirse en las gradas. Competir no es enemistarse. Competir es estar orgulloso con tu equipo y tu afición.