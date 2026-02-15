Álvaro Borrego 15 FEB 2026 - 20:07h.

La pelea se produjo en las horas previas al Nàstic - Betis Deportivo

Los hinchas más radicales del Real Betis y Gimnàstic de Tarragona libraron este sábado una batalla campal en las horas previas al duelo entre el conjunto catalán y el filial verdiblanco, que finalmente concluyó con empate a dos. Según las informaciones, los ultras locales atacaron sin razón a algunos de los béticos que se acercaron a ver el partido del segundo equipo, de ahí que luego se generasen represalias. Miembros de Green Lads y Supporters Gol Sur Barna respondieron con un brutal ataque sobre los catalanes, lo que terminó con heridos de una importante consideración, sobre todo ante uno que se quedó más rezagado y que recibió la peor parte, tal y como se puede ver en el vídeo de arriba.

Según los testimonios de los allí presentes, la pelea implicó a ultras del Real Betis -catalanes- y Gimnàstic de Tarragona, cuya rivalidad viene medida por los altercados que se produjeron un par de años atrás en un partido entre ambos. Como se puede ver en las imágenes, la pelea tuvo de todo. Patadas voladoras, sillas al aire, golpes con palos y mucha violencia en una batalla campal que, por suerte, terminó sin heridos especialmente graves, según confirmó la Guardia Urbana de Tarragona.

La reyerta obligó a los cuerpos policiales, entre los cuales se encontraban la Guardia Urbana de Tarragona y los Mossos d’Esquadra, que desplegaron un dispositivo de urgencia para separar estos dos grupos ultras y evitar que los incidentes se trasladaran hacia el Nou Estadi (estadio del Nàstic). A pesar de la radicalidad de los hechos, no constan detenidos ni tampoco heridos de gravedad. La policía identificó al menos cinco participantes en la pelea, aunque constan, tal como se ve en el vídeo, muchos más implicados.

Según explican las fuentes policiales, los cuerpos de seguridad del estado han abierto diligencias y están analizando imágenes de los enfrentamientos, grabadas tanto por cámaras de seguridad como por móviles de testigos, tal y como se recogen en los vídeos filtrados, para poder identificar a más implicados y depurar responsabilidades.