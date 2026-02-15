Alineaciones confirmadas de Mallorca y Betis en la Jornada 24

Álvaro Borrego 15 FEB 2026 - 19:47h.

Pellegrini repite el once que sacó en el Metropolitano

Pellegrini da la clave para que la lesión de Antony sea mínima: "Le estamos ayudando"

Compartir







Mallorca y Real Betis miden sus fuerzas este domingo en Son Moix, en lo que supondrá una oportunidad para que los isleños empiece a alejarse de las posiciones de descenso, mientras que el conjunto que dirige Manuel Pellegrini persigue su segundo triunfo consecutivo para lanzarse a la caza de la Champions League. Más si cabe tras las derrotas de Villarreal y Atlético de Madrid. Y lo hace con el aval de sus últimos precedentes. Son más de 12 años los que han pasado desde el último triunfo del cuadro balear ante los verdiblancos en casa, un bagaje que tratarán de romper los pupilos de Jagoba Arrasate en la que podría ser su tercera victoria seguida como local.

El Mallorca ha elevado sus prestaciones en las últimas semanas, especialmente cuando ha jugado como local al vencer a Athletic Club (3-2) y Sevilla (4-1), mientras que lejos de Son Moix han sumado derrotas en campos complicados ante Atlético de Madrid (3-0) y Barcelona (3-0).

La alineación del Mallorca

Arrasate sale con Leo Román, Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Samu, Darder; Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.

El once del Betis

El Betis de Pellegrini llega a Son Moix con la intención de consolidar sus opciones europeas al estar clasificado en quinta posición con 38 puntos tras el triunfo de prestigio conseguido la pasada jornada ante el Atlético de Madrid (0-1) en el Metropolitano. Se produjo tras su dolorosa eliminación copera ante los rojiblancos (0-5) con una impronta defensiva que enriquece el repertorio de los de Pellegrini, quien pondrá en liza ante el Mallorca un once calcado al de la victoria en tierras madrileñas.

No recupera Pellegrini para Son Moix a su jugador referencia como nueve, el colombiano Cucho Hernández, quien se lesionó muscularmente hace un mes en el Carlos Tartiere ante el Oviedo y que, pese a haber entrenado con el grupo, no entra en la lista, al igual que el argentino Chimy Ávila, por lo que el '9' será el congoleño Cédrick Bakambu.

El Real Betis sale con Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Abde y Bakambu.