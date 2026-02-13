Álvaro Borrego 13 FEB 2026 - 14:04h.

El Betis nunca ha perdido en Son Moix con Pellegrini

Alineaciones posibles de Mallorca y Betis en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS

Compartir







El Real Betis visita este domingo al Mallorca con el propósito de encadenar una nueva victoria, botín que consolidaría todavía más su candidatura a la quinta plaza. De nuevo con una amplia lista de lesionados, la principal esperanza de los de Manuel Pellegrini son precisamente los precedentes con el entrenador chileno, que no ha perdido nunca en Son Moix desde que dirige al conjunto verdiblanco. De hecho los hispalenses no saben lo que es perder allí desde hace más de una década. Ha sumado cinco victorias y un empate en sus seis últimas visitas .La última victoria local fue por 1-0, en un intento del equipo dirigido por aquel entonces por Gregorio Manzano de salvar la categoría, aunque finalmente no lo conseguiría a pesar del apretón final en forma de buenos resultados.

Ese año el cuadro bermellón descendió a segunda, una categoría en la que se verían las caras durante el curso 14/15 y el conjunto bético se impuso cuando llegó a la isla por 1-2. Una vez el elenco insular regresó a la máxima categoría del fútbol español, el Betis solo ha dejado escapar el triunfo en una sola ocasión, en el estreno del curso 21/22 que se resolvió con un empate (1-1).

Desde entonces, Son Moix se ha convertido en un estadio fetiche para el Betis, que ha ido consiguiendo victorias en todos sus desplazamientos, una racha que tratará de prolongar este fin de semana ante un Mallorca necesitado de ganar para seguir respirando respecto a las posiciones de descenso.

En sus tres últimas visitas, los jugadores adiestrados por el chileno Manuel Pellegrini se impusieron en Palma: 1-2 en la campaña 22/23, con doblete de Borja Iglesias e igualada momentánea de Muriqi, y por la mínima en los precedentes más recientes, gracias a sendos goles de Altimira y Bakambu.

A pesar de esta racha reciente, el balance global entre estos dos contendientes en sus cuarenta duelos en la capital balear es favorable al Mallorca, que ha vencido en veintiún partidos de la serie (51%) frente a las once victorias béticas (27%) y a los nueve empates registrados (22%).