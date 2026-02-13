Álvaro Borrego 13 FEB 2026 - 07:41h.

Los de Pellegrini, de nuevo golpeados por las bajas

RCD Mallorca y Real Betis medirán sus fuerzas este domingo en Son Moix, a partir de las 21.00 horas, en el duelo correspondiente a la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS. Un duelo de aspiraciones dispares, aunque ambos con la necesidad de ganar. Los de Arrasate buscan un nuevo triunfo que les brinde el oxígeno suficiente como para poner algo de tierra de por medio con el descenso, mientras que los de Manuel Pellegrini, con el ánimo recuperado tras el varapalo copero, esperan lograr tres nuevos puntos que le mantengan vivo en la lucha por la zona Champions. Todo ello, eso sí, con una amplísima lista de bajas.

El Mallorca, con todo

La gran noticia para el Mallorca es que Jagoba Arrasate puede contar con casi la totalidad de la plantilla, a excepción del lesionado Takuma Asano. Muriqi, otro año más entre los mejores de LALIGA, y Jan Virgili serán los principales argumentos ofensivos del equipo.

El Mallorca podría salir con Leo Román, Maffeo; Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell; Darder, Samú Costa; Joseph, Virgili y Muriqi.

El Betis, de nuevo golpeado por las bajas

No parece que el Real Betis vaya a recuperar a su máximo goleador. El club no quiere asumir ningún tipo de riesgo con el Cucho Hernández, que este miércoles se sometió a nueva pruebas. Los servicios médicos prefieren ser cautos para evitar una posible recaída y no parece que vaya a llegar a tiempo para la cita frente al Mallorca. Su objetivo, reaparecer ante el Rayo Vallecano y llegar en plenitud de condiciones al derbi contra el Sevilla FC.

Misma tesitura que Héctor Bellerín y Chimy Ávila, quienes no han completado una sesión con el grupo, aunque guarden alguna opción más que su compañero de entrar en la convocatoria. Las citadas ausencias se suman a las ya conocidas de Lo Celso, Amrabat e Isco Alarcón. Dado el buen rendimiento ofrecido en el Metropolitano, y que esta vez sí han dispuesto de una semana completa para recuperar fuerzas, Manuel Pellegrini podría repetir alineación.

De esta manera el Real Betis saldría con Álvaro Valles, Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Antony, Ez Abde y Bakambu.