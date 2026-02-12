Cucho Hernández debe esperar un poco más

Álvaro Borrego 12 FEB 2026 - 11:08h.

Antony da luz sobre la lesión de Isco Alarcón: "Está pasando un momento muy difícil"

El Real Betis prepara la visita al Mallorca con un ojo puesto en la enfermería, sobre todo pendientes del regreso de Cucho Hernández, quien por el momento sigue sin regresar al grupo y tiene difícil llegar al partido. El delantero colombiano es uno de los puntales del equipo de Pellegrini y por el momento sigue sin hacerlo con normalidad junto al resto de sus compañeros. Este jueves de nuevo estuvo al margen, haciendo trabajo específico, por lo que muy difícilmente esté en plenitud de condiciones para estar disponible el fin de semana

En Heliópolis no quieren correr riesgos, con el fin de evitar una posible recaída, y este miércoles se sometió a unas pruebas para determinar si está en plenitud de condiciones de competir. El Real Betis no quiere que se repitan casos precedentes y hasta que no exista el convencimiento de que no habrá amenaza de recaída, no volverá a trabajar con el grupo. Es por eso que, con dos sesiones todavía por delante, tiene complicado estar en la cita frente al Mallorca.

Cucho Hernández se ha perdido ya ocho partidos después de la lesión muscular que sufrió el pasado 10 de enero ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, hasta cuando llevaba anotados diez goles en veintitrés partidos jugados. Siguen entrenando al margen Bellerín y Chimy Ávila, quienes también tienen complicado llegar al domingo.

La eliminación de la Copa del Rey ha hecho que el equipo bético no vuelva a jugar entre semana hasta el próximo 12 de marzo, fecha de la ida de los octavos de Europa League. Hasta entonces, los de Pellegrini podrán centrarse en sus aspiraciones ligueras en cuatro duelos en los que defenderán su candidatura europea al estar clasificado en quinta posición con 38 puntos: Mallorca, Rayo Vallecano, Sevilla y Getafe.

Tiempo para recuperar efectivos

Al estar centrado sólo en la Liga en el próximo mes, Pellegrini tendrá un margen mayor para ir recuperando efectivos para el tramo decisivo de la temporada y para 'mimar' a uno de sus futbolistas clave, el extremo brasileño Antony dos Santos, por la pubalgia que padece y que le hace estar jugando con dolor. El brasileño volvió a entrenar este jueves con el grupo. Borja Alonso, Dani Pérez, Fabián Embalo y Rodrigo Marina son los canteranos que completaron la sesión.

Sofyan Amrabat volverá a Sevilla la próxima semana para afrontar la recta final de su recuperación. En el Betis, como sucede con el Cucho, no quieren precipitación alguna, aunque los primeros pronósticos apuntan a un posible retorno a principios de marzo.

Otros jugadores como Lo Celso o Isco Alarcón tendrán que esperar un poco más, ya que mientras el argentino está prácticamente descartado para lo que resta de temporada, el malagueño aún no ha pisado césped y en el Betis aún no se atreven a ofrecer un plazo de recuperación exacto, más tras los últimos sucesos alrededor del que fuese jugador del Real Madrid.