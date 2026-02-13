Posibles alineaciones de Levante UD y Valencia CF para el derbi de la Jornada 24

David Torres Valencia, 13 FEB 2026 - 07:17h.

Bajas por lesión y por sanción en los dos onces titulares

En el vestuario del Levante UD se acuerdan de Hugo Duro: "Nadie ha olvidado nada"

El derbi de este domingo entre el Levante y el Valencia llega marcado por ser el primer regreso como rival de José Luis García ‘Pepelu’ al Ciutat de València, donde le espera, muy probablemente, un recibimiento hostil de la que fue su hinchada y parte de la cual se enfadó con su salida en 2023; además de la visita de Hugo Duro tras la tangana de la primera vuelta.

El partido es crucial para ambos. El Levante es penúltimo clasificado, con 18 puntos aunque con un partido menos, y el Valencia, tras la derrota del pasado domingo ante el Real Madrid, marca la zona de permanencia en Primera con 23 puntos y cinco más que el Levante. Además, ambos equipos llegan con bajas notables, con lo que da un punto más de dramatismo al asunto.

El posible once titular del Levante UD

El técnico Luis Castro tendrá que hacer cambios obligados en su once. A día de hoy Arriaga no está disponible y está KO Brugué. Además cuenta con las sanciones de Toljan y Matturro. Por lo tanto, Moreno, ya recuperado. y Elgezabal podrían ser la pareja de centrales, con De la Fuente ocupando el lateral derecho.

Por el contrario, el defensor Víctor García realizó este jueves parte del entrenamiento con el resto de compañeros, después de haberse recuperado de una lesión muscular que le ha impedido jugar en el último mes y medio. Podría entrar en la lista pero no ser titular.

El posible once sería el formado por Ryan en la portería. Por delante, una línea de cuatro con novedades con Manu Sánchez, Elgezabal, Moreno y De la Fuente; Pablo Martínez, Raghouber en el doble pivote; dejando a Carlos Álvarez, Iván Romero y Tunde la labor de escoltar a Etta Yong.

El posible once titular del Valencia CF en el Ciutat

Similares problemas tiene Carlos Corberán para confeccionar su equipo. Para empezar cuenta con las bajas de Mouctar Diakhaby, KO para toda la temporada; Julen Agirrezabala, con problemas musculares, Foulquier recién operado: Thierry pendiente de diagnóstico y Rubo Iranzo, baja varias semanas. Además, Copete se pierde el choque por sanción.

Con este panorama, el técnico valencianista sólo tiene dos opciones: o defensa con tres centrales y Rioja de carrilero o el propio Rioja de lateral derecho. Si es así, formaría con Dimitrievski en la portería. En la zaga, Gayà es fijo, a su lado Cömert jugaría por la izquierda con Unai Núñez o César Tárrega y Rioja cerraría como lateral derecho. En la medular, Pepelu podría volver a la que fue su casa junto a Ugrinic en el doble pivote con permiso de Guido Rodríguez.

Tras la lesión de Danjuma, Diego López y Ramazani o Javi Guerra jugarían por delante de ellos dejando la punta de ataque a Lucas Beltrán y Hugo Duro o Sadiq.

Si Corberán optara por tres centrales, sería Diego López el sacrificado.