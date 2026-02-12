En el vestuario del Levante UD se acuerdan de Hugo Duro: "Nadie ha olvidado nada"

David Torres 12 FEB 2026 - 15:44h.

El vestuario del Levante UD no olvida las declaraciones de Hugo Duro

El gesto de Hugo Duro con tangana final en el derbi y recado al Levante: "Han estado en el suelo todo el partido"

ValenciaNo sólo Pepelu tendrá un recibimiento especial en el Ciutat. Hugo Duro, que este jueves volvió a entrenarse con el grupo y estará para el derbi, tendrá un recibimiento especial por parte del levantinismo. Al menos eso parece tras las declaraciones del capitán del Levante, Pablo Martínez, quien aseguró este jueves, a falta de tres días para el derbi ante el Valencia, que en el vestuario levantinista no han olvidado ni las declaraciones ni los gestos de Hugo Duro al acabar el duelo de la primera vuelta en Mestalla, donde se impuso el equipo local por 1-0 en un partido que acabó con polémica y una tangana entre varios jugadores.

Hugo Duro contestó a las acciones de Matías Moreno

Hugo Duro, autor del gol del triunfo del Valencia, fue el jugador más buscado por los futbolistas del Levante al acabar el encuentro y éste respondió con varios gestos con las manos y, además, en la entrevista posterior y todavía en el césped, aseguró que un futbolista del Levante que no sabía quién era “no paraba” de pegarle sin balón, en alusión al defensa argentino Matías Moreno.

El valencianista explicó su versión del asunto

Hugo Duro se fue hacia Matías Moreno, señalándolo. Tal y como captaron las cámaras de DAZN, el gesto del delantero provocó una tangana al final del partido entre los jugadores de Valencia y Levante. Posteriormente, Hugo Duro habló sobre lo sucedido en DAZN.

"Un jugador del Levante no me paraba de pegar sin balón y no ha parado. Le he dicho que me dejara de dar", comentó. Además, el delantero dejó un recado al planteamiento del Levante: "Me he caído al suelo y ellos me lo han recriminado, pero no se pueden quejar de algo que han estado haciendo hasta el minuto 70, no pueden quejarse", dijo Hugo Duro.

El capitán del Levante avisa a Hugo Duro

Preguntado por si esta polémica podía servir como motivación al equipo y si el vestuario recordaba esta polémica, el capitán del Levante respondió que “por supuesto”.

“Aquí nadie ha olvidado nada, ni declaraciones, ni gestos, ni cosas por el estilo. Pero nos tenemos que centrar en nosotros, en nuestro juego, en cómo venimos trabajando. Al final es lo más importante y lo que nos va a llevar a la victoria. No disputas con gente que no nos interesa y centrados en lo nuestro”, dijo Pablo Martínez en una rueda de prensa tras el entrenamiento.