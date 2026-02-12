David Torres Valencia, 12 FEB 2026 - 13:28h.

"Tenemos mucha confianza y tenemos el plus de jugar en casa con nuestra gente"

El centrocampista del Levante UD, Pablo Martínez ha analizado el derbi Levante-Valencia CF de este domingo en el que los equipos llegan en una situación dramática. El futbolista granota sabe que esta es una fecha marcada en rojo para ellos y para su afición, que llenará el estadio. "Si no el partido más importante del año, pues uno de los más importantes. Al final, debemos afrontarlo como lo que es para nosotros. A partir de ahora es una final, sabemos lo que nos estamos jugando", decía Pablo Martínez en sala de prensa antes de recordar que la derrota en la ida en Mestalla dolió en el conjunto azulgrana.

"Como comentas, el partido de Mestalla se nos quedó un poco a la espinita de haber conseguido algo más allí", explica tras haber caído 1-0.

En clave exclusivamente levantinista, Pablo Martínez reforzó la labor de Luis Castro, su nuevo entrenador, y pidió veladamente el apoyo de su hinchada. "Creemos que la línea de trabajo que estamos llevando está siendo buena, tenemos mucha confianza y tenemos el plus de jugar en casa con nuestra gente. Seguro que tienen muchas ganas y eso nos va a llevar a conseguir la victoria".

Parte de bajas

La rueda de prensa ha tenido lugar en el Ciutat, dónde se ha podido comprobar como el futbolista hondureño del Levante, Kervin Arriaga, evoluciona favorablemente del golpe recibido en el tramo final del partido que disputó ante el Athletic Club en San Mamés el pasado domingo. Arriaga continúa con el protocolo médico habitual en este tipo de conmociones.

Por su parte, el defensa argentino Matías Moreno, que también sufrió una conmoción hace dos jornadas, en el duelo ante el Atlético de Madrid, y no pudo jugar en Bilbao por precaución, está en perfectas condiciones.

Será baja también Toljan por acumulación de tarjetas. E, igualmente, Matturro, no podrá disputar ese derbi por su expulsión con roja directa ante el Athletic Club