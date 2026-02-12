Lesión de Dimitri Foulquier: Qué tiene, parte médico y posible tiempo de baja tras pasar por el quirófano

David Torres 12 FEB 2026 - 11:56h.

El jugador se sometió a una artroscopia en la rodilla izquierda

Foulquier y Thierry condicionan la planificación: listado de laterales derechos libres

Compartir







Valencia CFEl lateral derecho del Valencia Dimitri Foulquier ha sido intervenido este jueves mediante cirugía artroscópica de la rodilla izquierda. Foulquier ya no entró en la última convocatoria para el partido contra el Real Madrid debido a unas molestias que arrastraba en la rodilla y Carlos Corberán explicó tras la derrota contra el equipo blanco que iba a estar “las siguientes semanas” de baja.

Tras la operación se prevé que el lateral valencianista permanezca ingresado al menos 24 horas en el centro hospitalario hasta el alta médica. El Valencia no estima cuánto tiempo estará de baja en el parte médico pero la cirugía artroscópica es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite visualizar las diferentes articulaciones con una pequeña cámara (artroscopio) y también permite reparar estructuras dañadas introduciendo instrumental específico mediante pequeñas incisiones.

A falta de más detalles, el futbolista tenía una lesión en su rodilla izquierda que le provocaba el derrame de líquido sinobial. Ante la falta de mejora, el club decidió pararlo y después operarlo. El futbolista aguantó hasta que Thierry volvió, pero lleva con molestias desde octubre, cuando ya estuvo un mes y medio de baja por el mismo problema.

PUEDE INTERESARTE Thierry se retira del entrenamiento: Corberán aguanta la respiración y se queda sin laterales

Eso, sumado a la lesión de Thierry y la de Rubo Iranzo ha provocado que el Valencia CF no descarte ir al mercado en pos de un lateral derecho libre. La evolución del lateral derecho marcará las necesidades. No en vano, aún no está claro el tiempo de baja definitivo pero nunca será inferior a un mes.

PUEDE INTERESARTE Dimitri Foulquier pasará por el quirófano: peligra su temporada

El parte médico de Dimitri Foulquier

El parte médico de Dimitri Foulquier dice lo siguiente:

El jugador Dimitri Foulquier ha sido intervenido quirúrgicamente de su rodilla izquierda con éxito este jueves 12 de febrero en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF.

El lateral valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo.