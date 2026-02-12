David Torres 12 FEB 2026 - 19:22h.

El neerlandés, baja para las tres próximas semanas

Lesión de Dimitri Foulquier: Qué tiene, parte médico y posible tiempo de baja tras pasar por el quirófano

Compartir







ValenciaEl extremo neerlandés Arnaut Danjuma y el lateral portugués Thierry Rendall no se entrenaron este jueves con el Valencia a falta de tres días para el partido de este domingo contra el Levante en el Ciutat de València. El atacante parece que se ha lesionado de cierta importancia. Thierry, por su parte, se ha ido a realizar pruebas para conocer el estado de las molestias que le obligaron a retirarse antes de tiempo el miércoles. Si recae de los isquiotibiales, estará de baja varias semanas dejando a Carlos Corberán sin laterales derechos tras la operación de Foulquier. Nadie lo confirma, pero la presencia en el choque del lateral es, cuanto menos, dudosa.

Danjuma, KO

Peor pinta lo de Danjuma. Inicialmente el neerlandés no se ejercitó con sus compañeros por segundo entrenamiento consecutivo debido a unas molestias por las que el cuerpo técnico ha decidido gestionar las cargas de trabajo; pero después de dos jornadas se ha conocido que tiene algo más. En concreto, tal y como ha avanzado la Cadena COPE, tiene afectado el psoas y estará de baja diez días a falta de confirmación oficial

Tres centrales o Rioja de lateral derecho

Ante estas vicisitudes, Corberán esperará a ver la evolución de Thierry pero debe contemplar ya alternativas. Entre las opciones, está jugar con una línea de cinco como ya hizo ante el Real Madrid con Luis Rioja como carrilero. El sevillano, además podría jugar como lateral derecho puro a pierna cambiada como ya hizo la temporada pasada en alguna ocasión. Unai Núñez está descartado como lateral, pero podría ser el tercer central si juega por la derecha como pasó contra el Real Madrid.

Durante la sesión de este jueves, el técnico echó mano del portugués del filial, Pedro Gomes, pero no es una opción real.