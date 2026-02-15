David Torres Valencia, 15 FEB 2026 - 20:26h.

Pepelu recibido con billetes y cánticos en su regreso al Ciutat: "Es una rata"

El derbi más dramático que se recuerda

El Valencia CF se llevó un el derbi más dramático que se recordaba ante el Levante UD en el Ciutat de València. Los dos equipos iniciaron el choque en puestos de descenso y, sólo la victoria gracias a los goles de Largie Ramazani y Umar Sadiq, ambos en la segunda parte, permiten a los de Carlos Corberán dormir fuera de los puestos de descenso al tiempo que hunden a los granotas, que se quedan a ocho puntos de su rival. Por primera vez en la historia, los de Mestalla ganan el derbi en casa y, como hoy, fuera.

El Levante, llevado en volandas por su hinchada y señalando a Pepelu en su primer regreso al Ciutat, salió al campo con más intensidad que su rival. Aún así, no sería hasta el primer cuarto de hora cuando Dimitrievski tuvo que sacar una mano salvadora ante el cabezazo de Iván Romero a bocajarro tras un buen saque de falta lateral.

El Valencia CF controlaba algo más el balón pero sus aproximaciones no inquietaban a Ryan.La tensión se palpaba en las gradas y en el césped, dónde ninguno de los equipos podía imponerse al rival. Y con este panorama se llegaría al descanso con el marcador inicial del 0-0.

Tras el paso por vestuarios, la tónica cambió poco. El Valencia CF quería dominar la pelota pero las aproximaciones eran granotas. Los de Luis Castro empujaban más y acumularon tres saques de esquina en los primeros minutos. El tiro de Tunde, fuera por poco en el 51, fue lo más destacado.

El Valencia CF no proponía nada en ataque y Carlos Corberán cambió su doble pivote y a Hugo Duro. Sentó a Pepelu, abucheado, a Hugo Duro, criticado y a Ugrinic, superado.

Ramazani adelanta al Valencia CF

La salida de Javi Guerra fue mano de santo ya que en el 63 rompería la igualdad. El canterano, cuestionado esta temporada por su bajo rendimiento, conducía, se la filtraba a Sadiq, este de tacón se la ponía a Luis Rioja y el andaluz la abría a la frontal donde el belga Ramazani controlaba y, de un zapatazo, la ponía en la escuadra. 0-1.

El técnico del Levante, Luis Castro, cambió también su frente de ataque y sacó a Carlos Espí, Olasagasti y Etta Eyong. Poco después completaría las sustituciones con Vencedor y Cortés. Los granotas, empujados por las variaciones, se fueron a por la igualada.

Gol con dedicatoria de Sadiq

Sin embargo, fue el Valencia CF quien, en una jugada aislada, ampliaría su ventaja. Un despeje largo de la zaga del Valencia CF la cazó Sadiq, cuerpeó ante el central, se presentó solo ante Mat Ryan y la coló a la escuadra. El de Kaduna le dedicaba al gol a Arnaut Danjuma, lesionado esta semana.

La expulsion de Arriaga en el Levante ya en tiempo de descuento dinamitó las opciones de remontada del Levante que se hunde un poco más a consta de un Valencia que sale de puestos del descenso.