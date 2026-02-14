David Torres Valencia, 14 FEB 2026 - 09:09h.

El Levante UD nunca ganó en Mestalla, pero en su feudo ya ha endosado varias derrotas a los valencianistas

Cinco curiosidades de un Levante - Valencia dramático: El derbi más cercano de la historia

Este fin de semana llega un derbi dramático a Valencia. El Levante es penúltimo, a seis puntos del Valencia, decimoséptimo con sólo uno sobre el descenso, dentro del lío por la permanencia de esta temporada en LaLiga EA Sports antes de enfrentarse este domingo en un derbi al límite. Aunque aún quedan quince jornadas, aún 45 puntos en disputa, el estadio Ciudad de Valencia acoge un duelo crucial, que marca las obligaciones de los dos conjuntos valencianos, inestables y necesitados, cada vez más, cuando el tramo final asoma tan próximo y los 42 puntos que siempre se dan por seguros para la permanencia están tan lejos de ambos… Y otros muchos equipos.

Así llegan los equipos al derbi: el más dramático de los que se recuerdan

El Levante suma 18 en 22 partidos, aún por jugar el aplazado con el Villarreal. Un 27 por ciento de productividad hasta ahora en este curso. Los 42 puntos exigen ahora que crezca aún más del doble, hasta el 50 por ciento. El Valencia tiene cinco más, 23 en 23 jornadas. Un 33 por ciento. También tiene tarea para lograr 19 de los 45 que quedan el grupo dirigido por Carlos Corberán, discutido por un sector de la afición, bronca incluida ante el Real Madrid.

El abismo de la clasificación acecha al Valencia, contrapuestas sus dos victorias ante el Getafe y el Espanyol con dos derrotas consecutivas contra el Betis y el Real Madrid. Tiene un punto de renta sobre el descenso, que marca el Rayo Vallecano con un partido pendiente con el Oviedo. Ambos por debajo suyo, uno de los dos o los dos sumarán para intranquilidad en Mestalla.

El Levante encadena doce jornadas en descenso. Resurgido con su triunfo contra el Elche y con su empate con el Atlético, el 4-2 en Bilbao vuelve a alejarlo de su salida de esa zona de la tabla, pese a que la llegada de Luis Castro ha reactivado al equipo: 8 puntos de 18 posibles cuando el conjunto azulgrana antes sumó diez de 48. Solo ha ganado uno de sus últimos 11 derbis frente al Valencia, por 1-0 en 2020-21. Perdió seis.

Los datos del derbi

El encuentro correspondiente a la vigesimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports entre el Valencia y el Levante en Mestalla será el derbi número 151 entre ambos equipos, entre partidos oficiales y amistosos.

En estos 150 partidos anteriores, el Valencia disputó 84 encuentros como local, de los que ha ganado 58 y nunca ha perdido ante el Levante en Mestalla ni en Liga ni en la Copa del Rey.

En el campo del Levante, donde se han celebrado 62 partidos, el derbi está más igualado, ya que el equipo levantinista sí que ha logrado ganar al vecino hasta en ocho ocasiones en Primera División.

El primer encuentro en Primera entre ambos fue el 28 de octubre de 1963 en Mestalla y el Valencia se impuso por 5-3, mientras que el partido oficial más reciente entre ambos clubes fue también en Mestalla el 30 de abril de 2022 y el partido acabó empate a un gol.

Mestalla acogió al Levante UD como local

Fue en la temporada 1968-1969. El Levante se mudó hasta el feudo de Mestalla para afrontar los partidos del Campeonato Nacional de Liga en Tercera División. "Era una marcha forzada por los acontecimientos. Con el Estadio de Vallejo fuera de servicio y con el actual Ciudad de València comenzando a emerger en el barrio de Orriols la situación adquiría complejidad. El Levante necesitaba buscar acomodo y domicilio para materializar sus compromisos ligueros. Y la oferta no era abundante. Las miradas de los mandatarios se centraron en el coliseo de Mestalla", explica el Levante UD en su web oficial