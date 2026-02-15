Alineaciones confirmadas de Levante y Valencia CF en la Jornada 24

David Torres 15 FEB 2026 - 17:29h.

Sorpresas en ambos equipos

Diego López se cae de la lista y del once titular a última hora: octava baja para Corberán

Compartir







El Levante y el Valencia, separados por cinco puntos en la clasificación, se enfrentan en el Ciutat de València en un derbi dramático al que el equipo local llega penúltimo y por detrás de su eterno rival, que, sin embargo, no puede permitirse un tropiezo más en LaLiga EA Sports que le podría colocar en la zona de descenso a Segunda División.

¿Qué equipo se juega más? Es la pregunta del millón en Valencia y para la que no hay una respuesta del todo clara. Con 18 puntos y con los partidos ante el Villarreal y el FC Barcelona a la vuelta de la esquina, el Levante ya solo juega finales en busca de una permanencia que se antoja compleja.

PUEDE INTERESARTE Carlos Corberán concentra a los jugadores la noche antes del derbi: la convocatoria del Valencia CF con novedades

No está mejor el Valencia ni Carlos Corberán. Las dos derrotas consecutivas en Liga, unidas a la decepción que supuso la eliminación en la Copa del Rey de la pasada semana, han dejado al entrenador en la cuerda floja, pese al sólido mensaje de apoyo que manda el club, y al equipo, con 23 puntos marcando la zona de salvación.

El once titular del Levante UD

En lo estrictamente deportivo, el entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con los sancionados Toljan ni Matturro. El primero cumplirá un partido de sanción por acumulación de amarillas y el defensor uruguayo fue expulsado con roja directa el pasado domingo en San Mamés ante el Athletic Club.

Además, Castro tiene las bajas de los lesionados Ugo Raghouber, con fatiga muscular tras el encuentro en Bilbao, ni con Brugué, que se recupera de una operación de rodilla.

Sin ellos, apuesta por Ryan, Nacho Pérez, Dela, Matías, Manu Sánchez, Pablo Martínez, Arriaga, Tunde, Carlos Álvarez, Iker e Iván Romero.

El once titular del Valencia CF en el Ciutat

El sentimiento de rivalidad entre ambos equipos de la ciudad ha crecido en los últimos años y, además, en la hinchada azulgrana tienen ganas de recibir por primera vez a su ex Pepelu y a Hugo Duro después de la tangana, gestos y unas declaraciones sobre Matías Moreno en la primera vuelta que no sentaron bien ni al vestuario ni a la afición.

Para ello, Carlos Corberán deberá rearmar otra vez más su defensa. A la ausencia ya conocida de Diakhaby para toda la temporada, el central franco-guineano incluso ha sido dado de baja en la competición, se ha sumado la de Dimitri Foulquier, recién operado de la rodilla. Además, Rubo Iranzo sigue de baja por un esguince y Copete está sancionado.

Con Foulquier y Rubo fuera, el único lateral derecho disponible era Thierry Rendall, pero tampoco estará disponible por prevención ante un edema en la musculatura isquiotibial, lesión de la que se ha recuperado recientemente. Se suma a estas bajas Danjuma.

De esta forma, el Valencia CF saldrá con: Dimitrievski; Luis Rioja, Unai Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà; Pepelu, Ugrinic, Ramazani; Lucas Beltrán y Hugo Duro.