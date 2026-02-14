Carlos Corberán concentra a los jugadores la noche antes del derbi: la convocatoria del Valencia CF

David Torres 14 FEB 2026 - 20:42h.

El técnico ha citado a cuatro jugadores del filial

Las bajas del derbi: diez jugadores se lo pierden con un caído de última hora

Compartir







ValenciaA pesar de jugar a tres kilómetros de su estadio y que el partido contra el Levante UD es a las 18.30 horas, el técnico ha decidido concentrar a sus jugadores para que estén focalizados en el duelo que es trascendental para los intereses del equipo.

No está bien el Valencia ni Carlos Corberán. Las dos derrotas consecutivas en Liga, unidas a la decepción que supuso la eliminación en la Copa del Rey de la pasada semana, han dejado al entrenador en la cuerda floja, pese al sólido mensaje de apoyo que manda el club, y al equipo, con 23 puntos marcando la zona de salvación. Hay que ganar como sea pese a las bajas que son numerosas.

Carlos Corberán, a la ausencia ya conocida de Diakhaby para toda la temporada, y de Julen Agirrezabala, se ha sumado la de Dimitri Foulquier, recién operado de la rodilla y Rubo Iranzo, que sigue de baja por un esguince y Copete que está sancionado. Tampoco entrarán Thierry Rendall, con un edema en la musculatura isquiotibial, lesión de la que se ha recuperado recientemente; ni Arnaut Danjuma también fuera por unas molestias en el psoas.

Por ese motivo, Corberán convoca a cuatro jugadores del filial: Vicent Abril, Aarón Mayol, Joel Fontanet y David Otorbi. Lo normal es que descarte a uno.

Convocatoria del Valencia CF ante el Levante UD

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠Eray Cömert, César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà y Jesús Vázquez

Centrocampistas: ⁠Javi Guerra, Pepelu, Filip Ugrinic, André Almeida, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Largie Ramazani, Lucas Belltrán, Diego López, Luis Rioja, Hugo Duro, Raba y Umar Sadiq

Se lleva del filial: Vicent Abril, Joel Fontanet y David Otorbi y el juvenil a Aarón Mayol.

Bajas por sanción: Copete

Bajas por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Thierry, Danjuma y Diakhaby

Descartes técnicos: No hay