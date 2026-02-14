David Torres 14 FEB 2026 - 13:58h.

"Javi Guerra está manejando no jugar menos con madurez y eso me gusta. Me hace aumentar la confianza en él."

Las 150 veces de un Levante - Valencia: un derbi que este año no es para los enamorados

ValenciaCarlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha analizado el derbi que este domingo les enfrenta al Levante UD en el Ciutat de València. El técnico de Cheste, cuestionado por sus resultados y tocado por las bajas, afronta un partido trascendental ante uno de los rivales directos en la lucha por evitar el descenso.

Corberán ha puesto el énfasis en que las decisiones se toman de acuerdo con los médicos a la hora de descartar jugadores y ha confirmado dos bajas más: "Ni Thierry y Danjuma van a estar disponibles para mañana. Médicamente no sufren una lesión importante, Danjuma tiene problemas en el psoas y la recomendación es que no juegue. Con Titi es algo más preventivo. Aparece un edema alrededor de su lesión. La decisión médica es mantener al jugador apartado. Lo afrontaremos con los jugadores disponibles que haya

Además, Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Cómo lleva la presión y los silbidos? ¿Le afectan?

El fútbol siempre exige resultados y luchar por los tres puntos. Afrontamos cada partido con respeto y con detalle con el objetivo de lograr los tres puntos.

¿Le queda alguna prueba táctica?

Siempre hay cosas que uno puede probar, partiendo de los que salen de inicio y también en función de lo que puede hacer el rival. Cada partido es un nuevo evento, una nueva posibilidad.

Tárrega, Thierry, Foulquier o jugadores con molestias ¿Tenía el OK médico?

En cualquier caso siempre sigo las recomendaciones médicas. Con Titi estipulamos que podía jugar 30 minutos como máximo y jugó 18. Ellos son los especialistas y son los que estipulan si tienen el alta. Nunca fuerzo un jugador.

¿Se habla de un derbi igualado pero todo lo que no sea ganar sería un fracaso porque su plantilla vale más?

El equipo tienen la mentalidad de ir a por los tres puntos al margen de los valores de mercado. Sabemos que son importantes los tres puntos.

Cambio de plantilla ¿Positivo o negativo?

Para mí el mínimo de jugadores que debe tener un equipo son dos por posición, pero si hay versatilidad mejor. El ejemplo es con el lateral derecho, se han perdido jugadores a la vez: Foulquier, Titi y el jugador del filial. La versatilidad es lo que te permite combatir estas vicisitudes

Es uno de los equipos que chuta menos a puerta, contra el Madrid no lo hizo

El partido del Madrid, para mi el Valencia tuvo ocasiones, aunque no sean tiros y fueron interceptadas. A mí el equipo defendió bien, defendimos mucho y después tratamos de generar ocasiones, aunque algunas interceptan. No tener tiros no significa que no tenga ocasiones.

Danjuma le defendió dijo que no duerme, que no podía bajar. ¿Está tan preocupado por lo que ve porque los jugadores lo perciben así?

Siempre se agradecen sus palabras. Yo les doy el máximo porque les exijo al máximo. Nos preocupamos por hacer lo mejor por este club. Cuando deseamos algo que no sucede, sufrimos. Lo más importante es que perciba que te entregues al máximo,

¿Cómo ve al rival?

Siempre he visto al Levante UD competir. Ahora no es que compita mejor, pero compite diferente. El partido de la primera vuelta en Mestalla te habla de la dificultad. Con el nuevo entrenador tiene una identidad distinta. Maneja diferentes sistemas. Está muy ordenado en defensa y en ataque le hacen competir... Pero lleva haciéndolo todo el año. Superarles va a costarnos.

¿Cómo está Javi Guerra que se quedó sin jugar ante el Madrid cuando iba a ser titular?

A veces salen a la luz cosas que no coinciden con la realidad. Cuando uno da una alineación no pienso en cambiarla, nunca en mi vida la he cambiado. No sería mantener el respeto y la confianza en los jugadores. Él es importante para el club, para nosotros. Está manejando no jugar menos con madurez y eso me gusta. Me hace aumentar la confianza en él.