David Torres 13 FEB 2026 - 16:47h.

Corberán prueba dos laterales derechos distintos

Arnaut Danjuma está KO y Thierry complica la vida a Corberán

ValenciaHabía pocas dudas pero hoy se ha confirmado. Ni Thierry, pendiente de diagnóstico, ni Danjuma, con problemas en el psoas, podrán ayudar al Valencia CF en el derbi de este domingo.

No en vano, el extremo neerlandés Arnaut Danjuma y el lateral portugués Thierry Rendall siguieron sin entrenarse este viernes con el Valencia. En el caso de Danjuma no se ejercitó con sus compañeros por tercer entrenamiento consecutivo y Thierry por segundo día seguido. Ambos se entrenaron sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna, pero al margen de sus compañeros, mientras que Corberán ensaya con dos laterales derechos distintos

Thierry, tocado tras jugar contra el Real Madrid

El lateral valencianista, recién recuperado de su lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, ya participó ante el Real Madrid, pero tiene unas molestias que le han impedido ejercitarse con el grupo. A falta del último entrenamiento del equipo este sábado, pocas dudas quedan de que no llegan para el derbi valenciano.

Es más, en el caso de Danjuma, parece que estará de baja algunos días más y se perderá, además del choque contra eL Levante, el duelo en La Cerámica frente al Villarreal el fin de semana próximo.

Ellos dos se suman a las bajas ya conocidas de José Copete por sanción y las de Mouctar Diakhaby, Julen Agirrezabala, Dimitri Foulquier y Rubo Iranzo por lesión. Tampoco trabajó André Almeida, con gastroenteritis pero todo apunta a que estará a disposición del técnico este sábado. Se quedó en el gimnasio.

El lateral derecho titular

Para completar la lesión, y teniendo en cuenta que el lateral del filial Monferrer también está lesionado, Corberán ha convocado al juvenil Aarón Mallol, tal y como ha adelantado la COPE, y podría incluso entrar en la convocatoria si el técnico no tiene quien sustituya a los laterales derechos. En ese sentido, dos son los candidatos del técnico para jugar de inicio: Luis Rioja o Unai Núñez.