El Valencia CF sondea el mercado de laterales derechos: Renzo Saravia y tres condiciones para un fichaje

14 FEB 2026

Foulquier y Thierry condicionan la planificación: listado de laterales derechos libres

Renzo Saravia o Serge Aurer, de lo poco "potable" que queda en el mercado

ValenciaEn poco más de una semana Carlos Corberán se ha quedado sin laterales derechos y uno, además, Dimitri Foulquier, ha tenido que pasar por el quirófano. Ante esta tesitura, se abren todos los frentes y, buscar un fichaje en el mercado de laterales derechos libres es una posibilidad real tal y como ha venido informando ElDesmarque. No es una decisión tomada, pero el club ya sondea en el mercado a ver qué hay y si merece fichar.

Las tres condiciones que se tienen que dar para que haya fichaje

En este escenario, ha avanzado Tribuna Deportiva, el Valencia CF ya está mirando perfiles y jugadores. La lista que maneja el club la que ya publicó ElDesmarque. De ella, lo poco potable que queda libre están el argentino Renzo Saravia, que conoce a Guido Rodríguez y sin equipo después de haber acabado en enero en Brasil y Serge Aurier, viejo conocido de Mouctar Diakhaby, también libre desde este mes de enero.

Pero encontrar un candidato es sólo la primera de las tres condiciones que se tienen que dar para que se cierre el posible fichaje. La segunda, confirmar que Dimitri Foulquier está lesionado más de cuatro meses y que lo confirme LALIGA. Si es así, el Valencia CF tendría la posibilidad de invertir el 40% del salario del lateral en su fichaje, tal y como sucedió con Diakhaby.

La tercera condición, que Foulquier acepte tener la baja federativa, aunque cupiera la remota posibilidad de que juegue algún partido en el mes de mayo para disponer de ella. Esta sería la más sencilla.

Sólo en esta situación, que se den las tres condiciones, el Valencia CF se podría plantear firmar un "temporero" como en el baloncesto hasta final de temporada que acompañe a Thierry, de nuevo de baja con problemas musculares, y a Rubo Iranzo, actualmente lesionado y que no volverá hasta finales de mes por un esguince de rodila.