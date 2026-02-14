David Torres 14 FEB 2026 - 17:24h.

Los dos técnicos confirmaron sendas bajas de última hora

Luis Castro se quita el papel de novato en el derbi: "Llevo entrenando 20 años"

El Levante y el Valencia, separados por cinco puntos en la clasificación, se enfrentan este domingo en el Ciutat de València en un derbi dramático al que el equipo local llega penúltimo y por detrás de su eterno rival, que, sin embargo, no puede permitirse un tropiezo más en LaLiga EA Sports que le podría colocar en la zona de descenso a Segunda División.

Las bajas en el Levante UD

El entrenador del Levante, Luís Castro, confirmó este sábado que el francés Ugo Raghouber no podrá jugar el derbi del domingo ante el Valencia porque arrastra distintas molestias del encuentro de la pasada jornada ante el Athletic Club en Bilbao.

Además, el entrenador portugués no podrá contar con los sancionados Jeremy Toljan ni Alan Matturro ni con Roger Brugué, que se recupera de una operación de rodilla de principios de 2026.

Mientras, pese a que el entrenador del Levante no ha ofrecido la convocatoria, se espera que regresen a la misma los defensores Víctor García y Matías Moreno.

Carlos Corberán pierde media docena de jugadores

Carlos Corberán deberá rearmar otra vez más su defensa. A la ausencia ya conocida de Diakhaby para toda la temporada, y de Julen Agirrezabala, el central franco-guineano incluso ha sido dado de baja en la competición, se ha sumado la de Dimitri Foulquier, recién operado de la rodilla. Además, Rubo Iranzo sigue de baja por un esguince y Copete está sancionado.

Con Foulquier y Rubo fuera, el único lateral derecho disponible era Thierry Rendall, pero tampoco estará disponible por prevención ante un edema en la musculatura isquiotibial, lesión de la que se ha recuperado recientemente.

Completan las ausencias del Valencia CF Arnaut Danjuma también fuera por unas molestias en el psoas, "Ninguno de los dos va a estar disponible para mañana. Médicamente ninguno sufre una lesión importante. Danjuma tiene una pequeña lesión en el psoas, pero jugar implicaría correr riesgos de una lesión mayor. No tengo la recomendación médica para poder competir con él pese a su esfuerzo y dedicación. Con Titi aparece un edema en la zona donde tuvo la lesión. La decisión es la de mantener al jugador sin correr riesgos", dijo Corberán