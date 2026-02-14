David Torres 14 FEB 2026 - 13:55h.

"Ugo no va a jugar, Elgezabal si queremos sí"

Levante - Alavés: alineaciones y onces titulares de la final por el ascenso del Levante

ValenciaEl entrenador del Levante UD, Luis Castro, ha analizado el derbi que este domingo les enfrenta al Valencia CF en el Ciutat de València. Con dudas en su once por las bajas, lo que tiene claro el portugués es que, aunque sea un recién llegado a España, sabe perfectamente qué es un derbi. “Es un partido más para ganar, como todos los otros. Para los aficionados es un partido especial. Trabajamos para que los aficionados estén contentos. Sabemos que si ganamos les damos un plus. Para nosotros es un partido más, lo planificamos igual que el resto respecto en lo que tenemos que hacer. Si podemos dar una alegría a los nuestros, lo intentaremos", ha dicho en sala de prensa.

Un derbi siempre es especial

“Para mí los derbis son para ganarlos, como el resto de los partidos. Cuando vas al terreno de juego todos son rivales. Es rivalidad en el terreno de juego, dar el máximo, pero es lo mismo que otros partidos. Se planifica igual. Lo único es que para los aficionados es especial e intentas dar un poco más”, ha dicho un Luis Castro que ha comentado las siguientes cuestiones:

Las bajas

“Ugo ha terminado el partido en Bilbao más cansado de lo normal, tiene un pequeño problema, como ha pasado con Mati y Kervin. No vamos a correr ni un riesgo. No va a jugar. Elgezabal, si queremos, va a estar en el partido”.

Dudas en el lateral derecho

“Tenemos muchas opciones para la derecha, no solo Dela y Nacho. Hay más jugadores que lo pueden hacer. Vamos a jugar con el once que pensamos que es mejor para el partido. Nacho es un buen jugador, está creciendo mucho, necesita tiempo para crecer. Está trabajando muy bien, es un jugador muy profesional y es otro jugador de la cantera que va a ser el futuro del club. Nos va a dar mucho”.

¿Cómo están Kervin y Víctor?

“Los dos han entrenado, no toda la semana, pero han entrenado. Si queremos podemos utilizarlos. Vamos a ver cómo vamos a hacerlo”.

¿Qué conoce de este derbi?

“En primer lugar llevo entrenando más de 20 años. Sé lo que son los derbis. Sé la importancia para los aficionados. Llevo un tiempo en la ciudad, conozco lo que sienten los aficionados. Cuando estás en la calle o un aficionado habla contigo conoces lo que les gusta. Las personas en el interior del club también me lo transmiten. Es normal que sepas lo que es un derbi. Todas los aficionados del Levante trabajan con gente de que es del Valencia y al revés. Se vive antes y después. Eso lo que conozco bien”.

¿Cómo vio la primera vuelta en Mestalla?

“Los dos equipos son diferentes en este momento. Miramos más los últimos partidos. Se pueden sacar algunas conclusiones, pero es diferente. No te puedes apoyar solo en el partido de la primera vuelta. Hay jugadores que son diferentes en los dos equipos. Hemos mirado más los últimos partidos. Pero como digo siempre, lo más importante es cómo estemos nosotros”.

Polémica del derbi

“Es una cuestión interesante, no es hacer más o menos caso. Yo estoy concentrado en mi equipo. Si han habido cosas raras, no me importa. Quiero que el equipo gane. No tengo que perder tiempo en cositas”.

¿Cómo ve al ValenciaCF?

“El Valencia es un equipo que tiene cosas buenas y menos buenas. Es un equipo que tiene individualidades muy fuertes, tiene jugadores que pueden hacer la diferencia en algunas situaciones. Colectivamente tiene algunas cosas que podemos aprovechar. Tenemos individualidades que lo pueden hacer. Tenemos que estar colectivamente muy fuertes, ser un equipo compacto, que lo hemos sido siempre y jugar para ganar. Colectivamente sabiendo lo que tenemos que hacer en cada momento. Si supiera el resultado haría el Euromillón, no tengo esa capacidad”.

¿Se plantea cambiar el dibujo táctico del equipo?

“Como he dicho al principio, si veo que lo mejor es un cambio de sistema lo hago. Al principio todo el mundo decía que jugamos en 1-4-3-3 y no cambiaba. Ya no jugamos el mismo sistema, podemos cambiar algo. Podemos cambiar el dibujo. Para el lateral derecho, Víctor puede hacerlo, alguno de los laterales izquierdos. Vemos muy normal jugar con dos laterales izquierdos. Vamos a jugar con los que creemos que son los mejores.

¿Cómo está Morales?

“Ha sido la gran ausencia ¿y cuándo se ha quedado Oriol? ¿Era una gran ausencia o no? Lo primero es el Levante. Está trabajando muy bien y sabe cómo trabajo. Morales tiene una historia en el club, yo lo sé. Por eso es uno de los capitanes. Yo lo respeto y todas las personas del club. Cada semana se puede quedar fuera como otros. Tenemos que hacer lo mejor para el equipo y para el club. Cuando hago los 11 o los 23, no miro caras, miro lo que puede aportar cada uno en cada momento. Si mañana se tiene que quedar Pablo fuera, lo hará. Lo más importante es el club. No soy yo, ni los jugadores. Un día saldré de aquí, los jugadores también, pero el club y los aficionado se van a quedar. Morales ha trabajado muy bien, pero con las soluciones que teníamos para la posición se ha quedado fuera".

"Lo que no me gusta es que miréis a los otros jugadores menos que Morales, Pablo, Kareem, Espí... Todos los jugadores merecen el mismo respeto"

"Lo que no me gusta es que miréis a los otros jugadores menos que Morales, Pablo, Kareem, Espí... Todos los jugadores merecen el mismo respeto. Para mí no es un problema, pero también deberían preguntar por qué otro jugador no ha entrado en convocatoria. Todos están trabajando bien. Cuando uno no trabaja bien y se queda fuera, yo se lo diré al jugador y no tengo problemas en decirlo a vosotros. Se ha quedado fuera porque teníamos muchas soluciones de ataque. No todos han jugado. Es una situación normal. En Sevilla y Espanyol ha jugado. Cada partido valoramos”.

¿Tiene dudas con el once?

“En mi cabeza no está decidido al cien por cien. No puedo tener muchas dudas antes del partido. Hay muchos jugadores que están trabajando muy bien, pero en mi cabeza no tengo dudas”.

¿Se plantea rotaciones?

“Siempre digo que cada partido es una final. No pienso en el próximo partido. Pienso en cada partido para ganar. Luego miro las soluciones. Este partido vamos a ir al 100%, es como queremos trabajar. No tengo muchas preocupaciones. Lo que puedo controlar ahora es este partido. En el siguiente no sé qué va a pasar. Ya han jugado más de 20 jugadores y muchos de titulares. Vamos a jugar con once”.

¿Le preocupa el viento?

“No me gusta el viento para el fútbol. Pero son los árbitros cuando deciden cuando hay mucha lluvia. Si el viento es mucho y deciden que no juegas. Hay que jugar con el viento. No me gustan las excusas. Si hay viento es para los dos equipos, no nos tenemos que excusar”.