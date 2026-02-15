Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Valencia CF

Diego López se cae de la lista y del once titular a última hora: octava baja para Corberán

Diego López con el Valencia CF en la temporada 2025-26
Diego López estuvo convocado pero se cae de la lista. Valencia CF
Compartir

ValenciaDiego López ha sido la última baja del Valencia CF. Horas antes derbi ante el Levante que se recordaba, el asturiano se ha resentido de unas molestias en la última sesión de entrenamiento y será baja en el Ciutat de València.

Diego, iba a ser titular y se cae definitivamente de una lista de convocados en la que estaba incluido, tal y como ha venido informando ElDesmarque. Sin embargo, el futbolista está "tocado" en la rodilla tal y como ha avanzado Superdeporte y ha podido confirmar este medio.

PUEDE INTERESARTE
Diego López entrenando
Diego López entrenando. Valencia CF

A falta de una explicación oficial, el extremo, que iba a ser titular, deja su puesto en el equipo. Javi Guerra o Largie Ramazani son los jugadores que tiene disponibles Corberán para esa zona del campo en la que ya cayó Arnaut Danjuma esta semana.

PUEDE INTERESARTE

Octava baja para Carlos Corberán

Cabe recordar que, en la previa del choque, Carlos Corberán tuvo rearmar otra vez más su defensa. A la ausencia ya conocida de Diakhaby para toda la temporada, el central franco-guineano incluso ha sido dado de baja en la competición, se ha sumado la de Dimitri Foulquier, recién operado de la rodilla. Además, Rubo Iranzo sigue de baja por un esguince y Copete está sancionado. El único lateral derecho disponible era Thierry Rendall, pero también cayó y, por prevención ante un edema en la musculatura isquiotibial, lesión de la que se ha recuperado recientemente, se quedó en casa.

A estos, el técnico valencianista suma la ausencia de Julen Agirrezabala, que está a punto de volver, y la de Arnaut Danjuma, con molestias en.el psoas, y que ocupa la misma demarcación de Diego. En total ocho bajas para este duelo contando con Copete

Temas