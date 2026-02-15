David Torres 15 FEB 2026 - 16:07h.

Diego López entró en la lista pero a última hora se quedó fuera

Carlos Corberán concentra a los jugadores la noche antes del derbi: la convocatoria del Valencia CF con novedades

ValenciaDiego López ha sido la última baja del Valencia CF. Horas antes derbi ante el Levante que se recordaba, el asturiano se ha resentido de unas molestias en la última sesión de entrenamiento y será baja en el Ciutat de València.

Diego, iba a ser titular y se cae definitivamente de una lista de convocados en la que estaba incluido, tal y como ha venido informando ElDesmarque. Sin embargo, el futbolista está "tocado" en la rodilla tal y como ha avanzado Superdeporte y ha podido confirmar este medio.

A falta de una explicación oficial, el extremo, que iba a ser titular, deja su puesto en el equipo. Javi Guerra o Largie Ramazani son los jugadores que tiene disponibles Corberán para esa zona del campo en la que ya cayó Arnaut Danjuma esta semana.

Octava baja para Carlos Corberán

Cabe recordar que, en la previa del choque, Carlos Corberán tuvo rearmar otra vez más su defensa. A la ausencia ya conocida de Diakhaby para toda la temporada, el central franco-guineano incluso ha sido dado de baja en la competición, se ha sumado la de Dimitri Foulquier, recién operado de la rodilla. Además, Rubo Iranzo sigue de baja por un esguince y Copete está sancionado. El único lateral derecho disponible era Thierry Rendall, pero también cayó y, por prevención ante un edema en la musculatura isquiotibial, lesión de la que se ha recuperado recientemente, se quedó en casa.

A estos, el técnico valencianista suma la ausencia de Julen Agirrezabala, que está a punto de volver, y la de Arnaut Danjuma, con molestias en.el psoas, y que ocupa la misma demarcación de Diego. En total ocho bajas para este duelo contando con Copete