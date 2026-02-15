Miguel Casado 15 FEB 2026 - 20:34h.

Los ches se llevaron el derbi por 0 goles a 2

Pepelu recibido con billetes y cánticos en su regreso al Ciutat: "Es una rata"

El Valencia se ha impuesto en el derbi de la capital del Turia, logrando así, por primera vez en la historia, llevarse los dos partidos ante el Levante de una misma temporada. Los de Carlos Corberán se llevaron los tres puntos del Ciutat de Valencia gracias a los goles de Ramazani y Umar Sadiq, que dejó una celebración peculiar.

En el 84', el ex de la Real Sociedad certificó el triunfo de los ches, que llegaban después de tres derrotas consecutivas y necesitaban ganar para salir del descenso. Así lo hicieron, ascendiendo además hasta la 14ª plaza gracias a lo apretada que está la segunda mitad de la tabla.

La celebración de Umar Sadiq en el Ciutat de Valencia

Fue llamativa la celebración y dedicatoria de Sadiq en el 0-2 del Valencia. Y es que nada más enviar el balón al fondo de la portería de Mathew Ryan formó una cobra con los brazos, al más puro estilo Arnaut Danjuma.

Así, el '6' dedicaba a su compañero el tanto anotado, pues es la icónica celebración que siempre deja el neerlandés tras ver puerta. Después de ello, como pasa en todos y cada uno de los tantos que anota el delantero nigeriano, besó el césped.

Umar, además de reírse al representar al reptil con sus extremidades, llevó la mano a su boca, como si se comiese la cabeza del animal. Todo ello mientras desprendía una felicidad propia de imponerse en el derbi de la ciudad.

El VAR tuvo que ratificar la validez del gol, pues revisaban una posible falta del delantero, pero Pablo González Fuertes confirmaba la deportividad del lance y confirmaba el 0-2.