David Torres 15 FEB 2026 - 14:27h.

El Valencia CF confirma que Foulquier se pierde la temporada y busca un fichaje ya

Angulo tampoco tiene laterales derechos. Se adelantaron en dos ocasiones

ValenciaEl VCF Mestalla ha disputado en la matinal de este domingo el partido ante la UD Poblense correspondiente a la jornada 23 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Antonio Puchades bajo un intenso viento, ha finalizado con empate 2-2. El filial se adelantó en los primeros minutos con goles de Mario Domínguez y Rodrigo Gamón y dispuso de múltiples ocasiones en la segunda parte para haber cerrado un partido que acabó empatando el equipo balear. Como el primer equipo, Angulo está sin laterales derechos titulares tras las lesiones de Monferrer y Gomes.

El VCF Mestalla marca el ritmo

El encuentro enfrentaba a un VCF Mestalla que llegaba en buena dinámica como local con 5 victorias y un empate en los últimos 6 partidos en el Antonio Puchades ante una UD Poblense que llegaba como líder sólido del Grupo III.

El inicio ha sido trepidante con un VCF Mestalla que presentaba muchos cambios en el once y que se adelantó en su primera llegada en una gran combinación en la que Marc Jurado habilitó a Mario Domínguez para que este con habilidad batiera a Sabater con un tiro cruzado.

El gol estimuló al VCF Mestalla que buscó el segundo y lo encontró a los pocos minutos. Vino en un córner, que llegó tras un lanzamiento al larguero de Víctor JR, y a la salida del saque de esquina el propio Víctor JR recogió un balón en el área, sorteó a su par y centró al segundo palo donde entró Rodrigo Gamón para marcar a puerta vacía.

Obligado por el marcador la UD Poblense trató de dar un paso adelante ante un VCF Mestalla más cómodo en el terreno de juego y que dispuso de alguna buena acción a la contra para ampliar ventaja con un lanzamiento de Guilabert que salió ajustado por encima del larguero.

El partido se ajustó en los minutos finales de la primera mitad con el gol de la UD Poblense en una acción en que Prohens aprovechó un balón al palo para recortar distancia as a puerta vacía.

Se cae en la segunda mitad

El inicio de la segunda parte volvió a ser eléctrico pero esta vez sin goles para el VCF Mestalla que tuvo el tercero en una buena combinación en la que primero Mario Domínguez y luego Víctor JR. lanzaron en posición franca pero sus disparos los rechazó Sabater y la defensa del equipo balear.

También la UD Poblense dispuso de una doble oportunidad en la que sus disparos se encontraron repetidamente con las buenas intervenciones de Raúl Jiménez.

El partido entró en una fase más alocada en que el VCF Mestalla tuvo nuevamente el tercero en un cambio de orientación de Mario Domínguez para Víctor JR, que controló, condujo y fue perfilándose para finalmente ceder el balón a Javi Navarro que desde la frontal lanzó colocado a la base del poste pero Sabater realizó una gran intervención enviando el balón a con la punta de los dedos.

El VCF Mestalla buscaba el tercero y en cada contra generaba peligro con la presencia constante de Mario Domínguez y la velocidad de Marc Jurado, Víctor JR y Mario Guilabert apoyados también por Benama y Javi Navarro.

Miguel Ángel Angulo buscó de mantener la consistencia del equipo con la entrada de Lucas Núñez y Marcos Navarro en un tramo final de partido en que la UD Poblense buscaba el empate y dispuso de un peligroso remate de cabeza que nuevamente despejó a córner Raúl Jiménez en otra buena intervención del guardameta alicantino, que minutos después no pudo hacer nada ante un gran remate de cabeza esta vez de Peñafort que puso las tablas en el marcador.

Quiso reaccionar el VCF Mestalla que dispuso de un centro chut de Marc Jurado que acabó sacando Sabater con quien se encontró también cerca del 90 en una falta botada por Lucas Núñez, y tuvo la suya también la UD Poblense en un nuevo remate de cabeza que sacó Raúl Jiménez con una espectacular intervención.

Ya en el descuento la tuvo de nuevo el VCF Mestalla en una nueva gran acción que finalizó con un doble remate de Dominykas Taucas y de Aimar Blázquez -los dos habían entrado en los minutos finales- que en los dos casos se encontraron de nuevo con Sabater.