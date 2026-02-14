David Torres 14 FEB 2026 - 14:37h.

Corberán anuncia que Foulquier tiene para más de cuatro meses

El Valencia CF sondea el mercado de laterales derechos: Renzo Saravia y tres condiciones para un fichaje

Valencia"El tiempo de recuperación de Dimitri Foulquier es de cuatro meses o un poquito más, por lo tanto es una posibilidad de que se acuda al mercado sabiendo las particularidades del mercado para esta posición y a estas alturas", explicaba Carlos Corberán este sábado en la previa del derbi.

El técnico de Cheste confirmaba una de las premisas que publicaba ElDesmarque para sondear el mercado. La búsqueda, por tanto ha comenzado y falta que encuentren algún "temporero" que, de aquí a final de temporada, pueda ayudar al equipo.

Renzo Saravia, Serge Aurier...

Cuando Corberán habla de particularidades habla de limitaciones. El listado de laterales derechos libres ahora mismo está complicado. Apenas el argentino Renzo Saravia, que acaba de quedarse sin equipo en enero tras dejar el Atletico Mineiro, viejo conocido de Guido Rodríguez y que ya ha sido ofrecido. El ex internacional argentino tiene 32 años, como Foulquier, y lleva tres en brasil.

Al margen de él está Serge Aurier, ex del Villarreal CF, y que se quedó sin equipo en enero tras haber jugado en el Persepolis FC de Irán. La lista es larga pero poco apetecible en términos futbolísticos, de ahí que el Valencia CF valore cuidadosamente si invertir el 40% de la ficha de Dimitri Foulquier, que es lo que le permite LALIGA, para firmar a un jugador para esa posición.

En ese sentido, una vez conocido el alcance de la lesión del francés, ahora la comisión médica de LALIGA debe confirmar el tiempo de baja, que este es mayor de cuatro meses y le dé la baja a Foulquier. Teniendo una ficha libre en plantilla, el Valencia CF puede ir a por un refuerzo.

De momento, para el derbi, Corberán tirará de "versatilidad", es decir, utilizar a un futbolista no específico paa esa posición. Unai Núñez como lateral derecho o Luis Rioja son las opciones más probables.