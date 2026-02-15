Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Levante UD: los suplentes ganan el derbi y sacan la mejor nota
Diego López, baja de última hora, jugó Ramazani
Alineaciones confirmadas de Levante y Valencia CF en la Jornada 24
ValenciaEl Valencia CF se lleva el derbi en el partido de la Jornada 24 disputado ante el Levante UD en el Ciutat gracias a su mayor pegada y los dos tantos de Largie Ramazani y Umar Sadiq, ambos en la segunda parte. Corberán, con los cambios, revolucionó el encuentro.
Stole Dimitrievski (8): Gran intervención ante el cabezazo de Iván Romero
Gayà (6): El capitán sufrió ante Carlos Álvarez, pero cumplió
Tárrega (6): El valenciano recuperaba la titularidad. Se mostró expeditivo
Cömert (6): Acaba lesionado tras un gran partido
Unai Núñez (6): No está acostumbrado a jugar de lateral derecho pero cumplió.
Pepelu (5): Verle sonreír sobre el césped es sorprendente. Le dijeron de todo, aguantó el tipo, pero se vio superado por sus contrincantes, que no por las circunstancias.
Ugrinic (5): Participativo pero excesivamente intenso. Cometió muchas faltas y fue amonestado. Aún así, las mejores jugadas de ataque pasaron por él.
Rioja (6): Pegado por la derecha apareció con cuentagotas pero cuando lo hizo generó peligro. En la segunda mitad puso un buen pase a Ramazani para el 0-1
Ramazani (8): Fue la gran novedad en el once por la lesión de Diego López. Vertical pero excesivamente revolucionado. En la segunda parte hizo gala de su calidad y marcó un golazo tras recibir un buen pase
Lucas Beltrán (5): Mucho trabajo, como siempre.
Hugo Duro (4): Otro de los señalados por la grada, se dedicó a pelear hasta el descanso. Apenas le llegaron balones.
También jugaron en el Valencia CF:
Guido (6): Salió en el minuto 57 por Pepelu. Cumplió
Javi Guerra (8): Salió en el minuto 57 por Ugrinic. Suya fue la acción del 0-1 y el despeje del 0-2.
Sadiq Umar (8): Salió en el minuto 57 por Hugo Duro. Marcó un gran gol, muy suyo, convirtiendo un melón en un tanto que vale oro.
Jesús Vázquez (sc): Salió en el minuto 88 por Ramazani.
Santamaría (sc): Salió en el minuto 88 por Cömert. Estuvo bien
El entrenador:
Carlos Corberán (7): De inicio, ante la baja de última hora de Diego López, apostó por un once titular muy reconocible con la presencia de Ramazani, que entró a última hora por el asturiano.
Su equipo no proponía nada en ataque y, aunque no sufría en exceso, decidió hacer un triple cambio a la hora de partido y eso modificó el duelo y le dio un triunfo salvador.