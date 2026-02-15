Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Levante UD: los suplentes ganan el derbi y sacan la mejor nota

Diego López, baja de última hora, jugó Ramazani

ValenciaEl Valencia CF se lleva el derbi en el partido de la Jornada 24 disputado ante el Levante UD en el Ciutat gracias a su mayor pegada y los dos tantos de Largie Ramazani y Umar Sadiq, ambos en la segunda parte. Corberán, con los cambios, revolucionó el encuentro.

Stole Dimitrievski (8): Gran intervención ante el cabezazo de Iván Romero

Gayà (6): El capitán sufrió ante Carlos Álvarez, pero cumplió

Tárrega (6): El valenciano recuperaba la titularidad. Se mostró expeditivo

Cömert (6): Acaba lesionado tras un gran partido

Unai Núñez (6): No está acostumbrado a jugar de lateral derecho pero cumplió.

Pepelu (5): Verle sonreír sobre el césped es sorprendente. Le dijeron de todo, aguantó el tipo, pero se vio superado por sus contrincantes, que no por las circunstancias.

Ugrinic (5): Participativo pero excesivamente intenso. Cometió muchas faltas y fue amonestado. Aún así, las mejores jugadas de ataque pasaron por él.

Rioja (6): Pegado por la derecha apareció con cuentagotas pero cuando lo hizo generó peligro. En la segunda mitad puso un buen pase a Ramazani para el 0-1

Ramazani (8): Fue la gran novedad en el once por la lesión de Diego López. Vertical pero excesivamente revolucionado. En la segunda parte hizo gala de su calidad y marcó un golazo tras recibir un buen pase

Lucas Beltrán (5): Mucho trabajo, como siempre.

Hugo Duro (4): Otro de los señalados por la grada, se dedicó a pelear hasta el descanso. Apenas le llegaron balones.

Guido (6): Salió en el minuto 57 por Pepelu. Cumplió

Javi Guerra (8): Salió en el minuto 57 por Ugrinic. Suya fue la acción del 0-1 y el despeje del 0-2.

Sadiq Umar (8): Salió en el minuto 57 por Hugo Duro. Marcó un gran gol, muy suyo, convirtiendo un melón en un tanto que vale oro.

Jesús Vázquez (sc): Salió en el minuto 88 por Ramazani.

Santamaría (sc): Salió en el minuto 88 por Cömert. Estuvo bien

El entrenador:

Carlos Corberán (7): De inicio, ante la baja de última hora de Diego López, apostó por un once titular muy reconocible con la presencia de Ramazani, que entró a última hora por el asturiano.

Su equipo no proponía nada en ataque y, aunque no sufría en exceso, decidió hacer un triple cambio a la hora de partido y eso modificó el duelo y le dio un triunfo salvador.