David Torres 15 FEB 2026 - 12:17h.

Guanyar, deportivista confeso, tiene claro quién va a ganar cada título

Guanyar, Spursito y Edu Riego dan la cara en un Día 1D del CNP Winamax que gana Joost Van Waasdijk

Compartir







SevillaDiego Iglesias, más conocido en redes y en el entorno futbolero como Guanyar, se ha convertido en una de esas voces reconocibles para el aficionado que vive el fútbol con pasión, memoria y opinión propia. Analista espontáneo, seguidor incansable, creador de contenido y figura en el Porcinos de Piqué en la Kings League, Guanyar es un observador atento de la actualidad, combina el pulso del hincha con una mirada más crítica. Su vínculo emocional con el Deportivo de La Coruña marca buena parte de su identidad futbolística, pero su análisis va mucho más allá de Riazor. El gallego, que ha disputado con éxito el Campeonato Nacional de Póker de la mano de Winamax. Tanto es así que entró en premios (fue uno de los últimos 86 clasificados).

PUEDE INTERESARTE El Deportivo tantea el fichaje de un cachorro de Ernesto Valverde que ya asoma en el Athletic

Recién eliminado, Guanyar atiende a ElDesmarque, cuenta su experiencia con el póker, disciplina de la que es un apasionado, pero no olvida su verdadera filiación con el Dépor. Es más, este presidente y analiza las posibilidades reales de ascenso en LALIGA Hypermotion, se atreve a proyectar cómo puede quedar la clasificación final de LaLiga EA Sports y examina el momento competitivo del FC Barcelona, valorando sus opciones tanto en la lucha liguera como en la Copa del Rey. Una conversación que mezcla sentimiento, análisis y debate futbolero en estado puro.

¿Cómo fue la experiencia en el CNP Winamax de Sevilla?

Muy guapo, la verdad. Otro más que sacamos premio. Llevo dos, el de Madrid y este seguidos. El nivel ha sido muy bueno, yo creo. La burbuja (se llama así al momento en el que eliminan al último jugador que no cobra) ha sido una sufridera.

Empecé súper bien el día porque me dieron la noticia de que entrábamos en mesa televisada. Y a mí esas cosas pues claro, me vengo muy arriba, aunque me eliminaron con una pareja de sietes. Pero contentos,ganaré un trébol este año.

La única ventaja de no llegar al día final es que este domingo podrá ver al Castellón-Depor (Segundo contra cuarto)

No, es solo que mañana podemos ver al Castellón Depor, sino que al no jugar mañana, pues bueno, estoy para salir hoy a la noche y los verdaderos hombres salen cuando el sol cae. Así que a tope, y mañana Castellón Depor, a muerte con el Depor, que hay que ascender a Primera.

¿Se atreve con un resultado?

Castellón Depor, va a ser duro, pero yo voy a decir 0-2 en el resultado. Con los nuevos fichajes de invierno confío mucho, Ricky titular, Yeremay estará al mando y nos llevará a Primera.

Le veo lanzado, se atreve a hacer una porra de LALIGA Hypermotion?

Sí, por supuesto. Suben directo Racing y Depor y en play off… Castellón está fuerte, pero me huele a mítica pinchada. Yo voy a decir Cádiz, que sube el Cádiz.

Sé que también sigue el fútbol de Primera y que con Piqué se respira mucho barcelonismo en su entorno. ¿Porra de Primera? ¿Quién cree que va a ganar LALIGA?

Va a ganar el Barça. Está bastante mejor en Liga este año y la Liga es de constancia y creo que es un pelín mejor que el Real Madrid..... Para LALiga digo el Barça, segundo el Real Madrid, tercero… (piensa) voy a confiar en que remonte el Betis, tíos. Simpatizo con el Sevilla, pero creo que el Betis tiene equipo para salir.

¿Y la Copa del Rey?

A ver, 4-0 en la ida, está jodido de remontar, entonces te voy a decir el Atlético de Madrid. Con Lookman me gusta mucho cómo juegan, velocidad por las bandas, juego profundo y a funcionar.

Seguimos y la Champions... ¿El Barça?

Favorito, tío. La palabra es favorito. Necesitan que vuelva Pedri, eso sí. Para mí Pedri es el que mueve todo el cotarro aquí. Y el equipocon Pedri se nota mucho. Entonces yo digo Barça, pero que vuelva Pedri cuanto antes.

¿Doblete entonces?

Doblete Sí, seguro, el Dépor sube y yo gano un trébol (el premio que entregan en el Campeonato Nacional de Póker).