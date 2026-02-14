David Torres 14 FEB 2026 - 02:06h.

Este sábado se disputará la semifinal del CNP Winamax de Sevilla

Mustapha Kanit da la cara tras Bahamas: “Tengo la sangre caliente pero menos que el Cholo Simeone"

El CNP Winamax de Sevilla 2026 superó el ecuador del torneo apuntando 133 jugadores a la semifinal (Día 2) de este sábado.

Sumados a los 120 ya clasificados (19 del Día 1A; del Día 1B 85 y los 19 del Día 1C) hay ya 253 semifinalistas que jugarán este sábado a partir de las 17 horas: Antes, eso sí, a las 11 horas habrá un Día 1E Turbo para que los últimos valientes se jueguen en niveles de 20 minutos la llegada a la previa de la final. Por lo que al Día 1D se refiere, Joost Van Waasdijk fue el chipleader con cerca de 425.000 puntos tras dar en los últimos minutos una estocada mortal al Team Pro del CNP Joaquín Lafoz. El madrileño Alberto Delgado, con 420.000 puntos pasa como segundo.

Mustapha Kanit se da un baño de multitudes en el Winamax Mystery Bounty

Una de las atracciones del día fue la presencia de Mustapha Kanit entre los jugadores. El Team Pro de Winamax, el mejor jugador de su país, además de repasar su enganchón viral en Bahamas, ha hecho las delicias de sus contrincantes... en especial del que lo eliminó en el nuevo torneo en la estructura del CNP

Este nuevo Winamax Mystery Bounty sustituye al antiguo Cazador, que este año se ha disputado en formato Mystery Bounty. Es decir, a los premios económicos se sumará una amplia distribución de premios adicionales aportados por Winamax, incluyendo material promocional y otros incentivos, reforzando su atractivo dentro del programa paralelo.

Desembarco de los WIPS

Este viernes llegaron todos los WIPS al CNP Winamax. Edu Riego, Ander Sánchez, Al Safir, César Alonso, Guanyar, Spursito, Thalai, Miguel Illescas, Alberto Montalvo y Ricardinho compitieron en los diferentes torneos del día. Algunos, como Ricardinho, César Alonso, Montalvo, Edu Riego, Illescas y Guanyar ya tienen su pase para el Día 2.

También regaron las mesas los Team Pro del CNP Winamax como Miguel Montes, Joaquín Lafoz, Rentero, Carlos Domínguez, Agustín Trozzi, Ramón Fernández y Miguel Abeijón se batieron el cobre en pos de los primeros puntos de la general. No todos lo lograron.

El High Roller se lo lleva Iwan Lozano al epicentro de la DANA

Abeijón ya va cargado porque, además, quedó como subcampeón en el High Roller, el torneo más caro de todos los que se juegan en este CNP y que se fue hasta Sedaví.

Y es que, el valenciano Iwan Lozano se lleva el High Roller y se embolsó los casi 40.000 euros del premio tras ganar en el Heads Up a Miguel Abeijón. Lozano, que recuerda que bajo de su casa en Sedaví, la DANA que arrasó Valencia hace un año dejó 2 metros de agua bajo su casa. Ahora es pasado y el tercer trébol se va para allá con sus casi 37.810 euros. Algo ayuda.