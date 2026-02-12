David Torres 12 FEB 2026 - 11:11h.

Ricardinho colgó las botas en 2025

Ricardinho: "El fútbol sala y el póker son deportes que tienen muchas cosas parecidas"

SevillaLa apuesta de Winamax hace que grandes estrellas del deporte como Ricardinho, compartan mesa con jugadores profesionales y amateurs de póker. Apodado "O Mágico", que es considerado una de las mayores leyendas de la historia del fútbol sala, (fue el mejor jugador del mundo en seis ocasiones 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). El portugués, que anunció su retirada en agosto de 2025 a los 39 años, tras una carrera brillante llena de títulos, desde ese momento, se ha volcado con el póker, tal y como ha comentado alguna vez en ElDesmarque. Este es su primer CNP Winamax, pero ya conocía la experiencia tras dejarse ver en el Sismix de Marrakech. El juego de las 52 cartas le encantó y repite. Le acompaña su esposa, Madelin.

Un amor con 20 años de edad

Aprovechando su presencia en Sevilla, Ricardinho repasa su amor por el póker:

“Juego online desde 2007 y hacía timbas con los colegas del equipo cuando viajábamos. Pero me lo empecé a tomar más en serio a partir de 2017, cuando comencé a entender mejor los rangos, las posiciones y el juego en general. En vivo no había tenido tantas oportunidades hasta que me uní a Wina, pero ahora estoy teniendo muchas más gracias a ello”, explica en la web oficial de Winamax, sala de juego que ya lo "conquistó" en el SISMIX Marrakech de 2025.

“Es uno de los mejores circuitos que he jugado. Un evento increíble, con una organización espectacular y un trato de cinco estrellas. He estado muy a gusto y la gente me ha respetado mucho. Yo intenté dar el mejor ejemplo de lo que soy dentro y fuera de las mesas”.

Su reto, la clave y su comparación con el fútbol sala de élite

Jugador profesional de élite, Ricardinho, el killer de la sonrisa perenne no viene a pasearse. "He venido a dedicarme en serio y a ponerme a prueba contra buenos jugadores"

Para ello echará mano de su experiencia en la élite del deporte. “Hay muchas semejanzas, pero sobre todo uno: la fuerza mental. Cuando empecé a jugar al fútbol sala me decían que tienes que estar preparado para perder. No porque tengas talento vas a ganar siempre. Yo perdí pocas veces, pero cuando pasó fue muy difícil de gestionar."

"Cuando empecé en el póker tuve la suerte de conocer a muchos profesionales y uno de ellos me dijo: ‘Amigo, ¿estás preparado para perder el 80% de las veces?’. Mi respuesta fue no. Y me contestó: ‘Prepárate, porque el 20% que ganas tienes que ganarlo al máximo", sin duda un gran aprendizaje para los jugadores noveles y los que no lo son tanto.