David Torres 11 FEB 2026 - 09:09h.

Winamax también aportará sus Team Pro nacionales e internacionales como Mustapha Kanit

Carlos Domínguez y los otros nombres a batir en el CNP Winamax de Sevilla 2026

SevillaEl CNP Winamax abre su temporada 2026 esta semana en el Casino Admiral Sevilla, con grandes nombres del póker y figuras del deporte y del streaming. Será la primera de las cinco etapas de esta apasionante edición en la que la mejor sala online de las que operan en nuestro país se alíe con el mejor campeonato nacional de España en vivo. Además de Mustapha Kanit, Team Pro internacional de Winamax, en Sevilla estará lo más granado de los jugadores españoles y que formar parte del Team Pro del CNP 2026 (Circuito Nacional de Póker).

A ellos merece la pena conocerlos para seguirles la pista pues, para formar parte de este grupo, los integrantes han tenido que hacer méritos en las mesas durante 2025. Se premia la constancia y los buenos resultados.

Quién es quién en el Team Pro del CNP Winamax 2026

En este 2025 el fue Miguel Montes, secundado por Ramón Fernández, Miguel Abeijón, Carlos Domínguez y Joaquín Lafoz, por su parte el ganador del SIT&GO fue Álvaro Rentero, quien había ganado el CAP de San Roque. Este año además se unió otro jugador, que es Agustín Trozzi quien fue el campeón de las Mediterránea Poker Series KO, disputadas en Murcia. En total siete jugadores formarán este selecto grupo.

Agustín Trozzi ganador de las Mediterránea Series KO fue el último en unirse al selecto grupo de afortunados

Miguel Montes, campeón del CNP Winamax 2025, gallego

Ramón Fernández, subcampeón, de Motril

Miguel Abeijón (Beijo), de Coruña

Carlos Domínguez, sevillano, jugador pro y antiguo DJ

Joaquín Lafoz, funcionario español amante de Extremoduro

Álvaro Rentero, el contable de Linares, ganador del Sit&GO