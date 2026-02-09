Sevilla da el pistoletazo de salida al CNP Winamax 2026

David Torres Valencia, 09 FEB 2026 - 11:11h.

El CNP Winamax 2026 comienza en Sevilla esta semana. Tras la exitosa primera temporada de la alianza entre la mejor sala online de las que operan en España, Winamax, y el CNP (Circuito Nacional de Póker), el mejor torneo presencial del país, empieza su segunda edición de la alianza con energías renvoadas. El reto, mejorar las cifras de un 2025 de récord. Pero no será fácil. El año pasado el CNP Winamax reunió a 16.685 jugadores en cinco etapas y la Gran Final de Madrid, se convirtió en el mayor torneo de póker en vivo de España. Ahora vuelve con la ambición de seguir impulsando el póker y seguir creciendo en este 2026.

La primera parada será en Sevilla, el Casino Admiral Sevilla del 9 al 15 de febrero que significará la etapa inaugural del circuito en el 2026. El pasado año, ésta etapa contó con 919 jugadores en el evento principal.

Caras muy conocidas en Sevilla

La etapa inaugural del CNP Winamax 2026 en Sevilla contará con figuras de primer nivel del póker internacional, encabezadas por el italiano Mustapha Kanit, jugador del Team Pro Winamax y gran referente entre los jugadores europeos, además del jugador local Carlos Domínguez, que defiende plaza.

Junto a ellos y el resto de jugadores profesionales y amateurs que se citen en el Casino admiral, se sentarán a jugar varios invitados de excepción, los WIPS (Winamax Important Person), referentes del mundo del streaming, los eSports y deportistas de diversas disciplinas.

Para los amantes del póker presencial no les extrañará coincidir de nuevo co Guanyar, streamer y co-presidente del club de la Kings y Queens League, Porcinos FC junto a Ibai Llanos. También ha confirmado su presencia su "colega" Spursito, streamer y co-presidente del club de la Kings y Queens League, Rayo de Barcelona.

Los luchadores de MMA Eduardo Riego, Ander Figther y César Alonso, harán de escolta para el mejor jugador de fútbol sala europeo de todos los tiempos: Ricardinho. El ex-jugador de fútbol sala mundialmente reconocido colgó las botas recientemente y ahora se dedica a hacer pinitos con los naipes.

El calendario incluye torneos para todos los niveles, con distintos formatos y precios. Hasta el jueves 12 de febrero, los jugadores podrán conseguir un asiento en Sevilla gracias a los satélites clasificatorios online de Winamax.

Los satélites directos (buy-in de 50 €), se jugarán los lunes, martes, jueves y domingos a las 21:30 h. También estarán disponibles esos mismos días, los Steps, (buy-in de 5 € y de 2 € con recompra), en cuatro horarios diferentes.

Winamax aterriza en Sevilla para contagiar la energía más vibrante y divertida durante toda la semana de competición, compitiendo y disfrutando del ambiente a partes iguales.

Un ejemplo de ello es el Winamax Mystery Bounty: una modalidad de torneo marca de la casa. En este formato, el jugador que consiga eliminar a otro jugador recibirá una recompensa, ¡que será sorpresa

