David Torres 13 FEB 2026 - 02:03h.

Spursito, Guanyar, Al Safir y Alberto Montalvo tendrán que probar suerte el viernes

Así te hemos contado el Día 1B y 1C del CNP Winamax de Sevilla 2026

Parecía que este CNP Winamax 2026 estaba destinado a consolidar los datos del año pasado. La unión del mejor torneo presencial de España, el Circuito Nacional de Póker, y la mejor sala online de las que operan en nuestro país, Winamax, ya dio sus frutos el año pasado y se superaron todos los registros, por eso igualarlo ya era un éxito, pero la cosa no se va a quedar aquí. Y es que, este Día 1B con 213 registros (85 clasificados) ha superado el Día 1B del año pasado (en 55) por lo que el runrún de batir un nuevo récord merodea por las mesas del Casino Admiral. A ellos, hay que sumar los 66 del Día 1C (19 clasificados) que redondean una jornada histórica en la que hubo de todo.

Por lo que a la jornada del jueves se refiere cabe destacar dos datos. Primero, que el joven Pablo López pasó al Día 2 como líder con un bote de 524.000 puntos, superando por poco a Ramón Fernández con 513.000

El segundo dato, se estrenó por primera vez en un CNP el Día 1C, Low Cost. Este nuevo vuelo contaba con un buy-in de 250 €, un stack inicial de 25.000 puntos y niveles de 20 minutos, ofreciendo una vía adicional de acceso al torneo principal. Se cerró con 66 registros y 19 clasificados para el Día 2. El éxito hará que lo veamos seguro en las etapas de Barcelona, Murcia, Alicante y Madrid. El chino Xiao Kun Li, de origen asiático pero con pasaporte portugués, pasó como líder con 237.000 puntos.

César Alonso y Al Safir sortean a la borrasca Nils

La borrasca Nils, que dará paso mañana a Oriana con un nuevo temporal en el país, se está cebando con Cataluña, donde el viento ha obligado a suspender vuelos, trenes y ha retrasado la llegada de los WIPS a este CNP ya que muchos de ellos venían de Barcelona, Andorra y la Comunidad Valenciana.

Aún así, por la sala del Casino Admiral de Sevilla sí estuvieron el luchador de MMA César Alonso, así como el jugador y periodista David Luzago y el artista Al Safir. La armada de la Kings League y los creadores de contenido llegaron al filo de la medianoche. Se retrasaron la borrasca NIls, pero al filo de la medianoche desembarcaron en el CNP Spursito, Guanyar y Alberto Montalvo, tres WIPS de los habituales de Winamax.

Por lo que a los Team Pro del CNP hubo de todo: Miguel Montes cayó, Joaquín Lafoz se esperará al viernes, y Ramón Fernández, pues eso, haciendo de las suyas en las mesas y segundo clasificado. El granadino es un seguro de vida que estará e el Día 2 el sábado

El segundo trébol del día fue para Dionisio Miranda que ganó el Omaha