El seat draw del High Roller

Mario Lozada se clasificó como líder en el día 1A

Ricardinho destaca en el Día 1A del CNP Winamax de Sevilla que lidera Mario Lozada

SevillaAunque desde el lunes las cartas vuelan ya por las mesas del Casino Admiral de Sevilla, este jueves empieza "lo novedoso" de esta edición: Al Día 1B se le suma hoy el Día 1C Low Cost del Main Event, el torneo principal de este CNP Winamax 2026 que ha coronado ya a David Lozada y Guillem Nuez.

La unión del mejor torneo presencial de España, el Circuito Nacional de Póker, y la mejor sala online de las que operan en nuestro país, Winamax, sigue dando sus frutos y, tras una primera campaña en la que se batieron todos los récords, demuestra una salud de hierro después de repasar los datos del primer día.

Un nuevo Día 1C en el Main Event

Este Día 1B llega con novedades y es que, este año el principal cambio en la estructura del torneo es la incorporación de un nuevo Día 1 C Low cost del Main Event el jueves 11, que se añade al calendario sin sustituir a ninguno de los vuelos existentes. De este modo, el jueves se disputarán dos Días 1 del Main Event. Este nuevo vuelo contará con un buy-in de 250 €, un stack inicial de 25.000 puntos y niveles de 20 minutos, ofreciendo una vía adicional de acceso al torneo principal.

Además del Día 1C, este jueves se terminará el High Roller, el torneo paralelo más caro de los que se disputan en el CNP Winamax. Además, se disputará el Omaha, otro de los torneos que más éxito que tiene entre los jugadores que se acercan al mejor campeonato nacional presencial del país.

