David Torres 12 FEB 2026 - 02:02h.

El exjugador de fútbol sala pelea con los mejores

Así te hemos contado el Día 1A en directo

SevillaEl mejicano Mario Lazada es el primer líder del CNP Winamax 2026 de Sevilla y pasa al Día 2 con un stack de 295.000 fichas. Fue un primer día de tanteo, en el que la primera avanzadilla de jugadores se repartieron entre el Torneo Apertura, el High Roller y el Main Event, que cerró esta primera jornada con 19 jugadores clasificados de los 61 que empezaron. El norteamericano Will Bortz con 283.000 fichas pasa como segundo y el andaluz Moisés Chaves tercero con 257.

La unión del mejor torneo presencial de España, el Circuito Nacional de Póker, y la mejor sala online de las que operan en nuestro país, Winamax, sigue dando sus frutos y, tras una primera campaña en la que se batieron todos los récords, demuestra una salud de hierro.

Muy cerca los datos del récord de 2025

Y es que, numéricamente se viene otra edición espectacular. El Apertura se cerró con 510 registros (alguno menos que en 2025 pero el precio de entrada es el doble); el High Roller ya está por encima del año anterior; y el Main Event calca los registros 61 por 66).

Ricardinho, el más WIP de todos

La apuesta de Winamax hace que grandes estrellas del deporte como Ricardinho, compartan mesa con jugadores profesionales y amateurs de póker. Apodado "O Mágico", que es considerado una de las mayores leyendas de la historia del fútbol sala, (fue el mejor jugador del mundo en seis ocasiones 2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). El portugués, que anunció su retirada en agosto de 2025 a los 39 años, tras una carrera brillante llena de títulos, desde ese momento, se ha volcado con el póker, tal y como ha comentado alguna vez en ElDesmarque. Este es su primer CNP Winamax, pero ya conocía la experiencia tras dejarse ver en el Sismix de Marrakech. El juego de las 52 cartas le encantó y repite. Le acompaña su esposa, Madelin y le está dando suerte porque está ente ls

Muchos rostros que buscan la general

El Tem Pro CNP Winamax 2026 desembarcó a lo grande pero en el High Roller, el torneo más caro de todos los paralelos que se juegan en Sevilla. Estaban casi todos: Miguel Montes, Miguel Abeijón, Ramón Fernández, Carlos Domínguez y el argentino Agustín Trozzi. Faltaron Rentero y Lafoz que se sumarán a la lucha este jueves.

Todos quieren el trono del gallego, Miguel Montes, que llega con fuerzas y dispuesto a dar guerra otro año más. Hoy buscaba los puntos en el High Roller y pasa al día 2 de este jugoso torneo.

Guillem Nuez gana el apertura

En otro orden de cosas, el piloto Guillem Nuez se adjudicó el Torneo Apertura y se embolsa el primer gran premio en Sevilla de 16.000 euros.