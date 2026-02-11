David Lebrón aprovecha el acumulador

Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Al minuto

CNP Wimamax Sevilla 2026: Puñetazo en la mesa de Ricardinho

Ricardinho en la mesa número 4
El Casino Admiral de Sevilla espera la primera etapa del circuito.
SevillaAunque desde el lunes las cartas vuelan ya por las mesas del Casino Admiral de Sevilla, este miércoles empieza "lo gordo", el Main Event, el torneo principal de este CNP Winamax 2026 que vive an la capita andaluza su primera etapa.

Tras la exitosa primera temporada de la alianza entre la mejor sala online de las que operan en España, Winamax, y el CNP (Circuito Nacional de Póker), el mejor torneo presencial del país, empieza su segunda edición de la alianza con energías renvoadas. El reto, mejorar las cifras de un 2025 de récord. Pero no será fácil. El año pasado el CNP Winamax reunió a 16.685 jugadores en cinco etapas y la Gran Final de Madrid, se convirtió en el mayor torneo de póker en vivo de España. Ahora vuelve con la ambición de seguir impulsando el póker y seguir creciendo en este 2026.

Ricardinho en el CNP Winamax 2026
Ricardinho en el CNP Winamax 2026.

El torneo principal, y varios paralelos

Además del torneo principal hay varios torneos paralelos para que los jugadores, además de ir avanzando fases hacia la final del domingo, puedan romper mano e ir anotándose puntos para la clasificación general que ganó Miguel Montes en 2025.

Miguel Montes
Miguel Montes.

Además del torneo principal se disputará el segundo día (y final) del Torneo Apertura. Además, a las 16 horas comienza el High Roller, que es el torneo con la entrada más cara (1.100 euros, el doble que el torneo nacional) y a las 21 horas un satélite acumulador para el trofeo nacional

Todos los torneos del CNP Winamax Sevilla 2026
Todos los torneos del CNP Winamax Sevilla 2026.

A partir de este miércoles, en Sevilla se dejará ver la creme del póker español. Los mejores clasificados del año anterior y los jugadores del Team Pro del CNP, que ven recompensado con su inclusión en este equipo sus éxitos en temporadas pasadas. Son, sobre el tapete, los hombres a batir en este CNP Winamax 2026 que tendrá cinco etapas: Sevilla, Barcelona, Murcia, Alicante y la finalísima en Madrid.

David Lebrón aprovecha el acumulador

David Lebrón fue eliminado en el Main Event y aprovechó el acumulador para buscar una entrada para recomprar para mañana y lo consiguió. En total en este novedoso torneo se inscribieron 57 jugadores y se repartieron 11 entradas para el Día 1B.

David Lebrón
David Lebrón.

Último nivel del día

Comienza el último nivel del día. Quedan 29 jugadores en liza. En la foto, el argentino Agustín Trozzi.

Agustín Trozzi
Agustín Trozzi.

Clasicazo en la sala: Boke Esponja

Iñaki Solé, Boke Esponja, un clasicazo de las mesas españolas no suele frecuentar el CNP pero "en Sevilla tengo muchos amigos y no puedo fallar". Ilusionado con su Castellón, que bajo la batuta de Pablo Hernández va lanzado a Primera, este valenciano hace una parada en sus participaciones internacionales para jugar en la capital andaluza. De momento está en el High Roller pero cuando Boke está en la sala... Todos tiemblan y con razón. Y mira que es buen tipo, pero en el juego su sonrisa se convierte en dentelladas para sus rivales.

Boke Esponja
Boke Esponja.

Mario Lozada no cede

Su stack de 262.000 le hace encabezar la clasificación a falta de un nivel para el final del Día 1A.

Sobreviven 29 jugadores

Mario Lozada
Mario Lozada.

Comienza el Deglingo

Y justo cuando el reloj marca las doce de la madrugada, como manda la tradición, la locura vuelve a ponerse en marcha. Los eliminados se van a jugar al Deglingo.

El Deglingo hace las delicias de los jugadores que busteaaron (caer eliminado). Se trata de un juego estilo póker Omaha en el que el jugador únicamente debe dejarse llevar y disfrutar enriqueciendo al rival que se lleva el de todos.

Tenemos mesa final en el Torneo Apertura

Mesa Final Apertura ♣️

1.⁠ ⁠Jerèmy Camilleri 2.680M 🇫🇷

2.⁠ ⁠Juan Anguas 2.185M

3.⁠ ⁠Juan López 680k

4.⁠ ⁠Guillem Nuez 3.7M

5.⁠ ⁠Luis Cortes 1.025M

6.⁠ ⁠Ezequiel González 1.540M

7.⁠ ⁠Manuel Ledesma 1.260M

8.⁠ ⁠Andrè De Arèz 790k 🇵🇹

9.⁠ ⁠Alfonso Gutiérrez 1.265M

Mesa final del Torneo Apertura
Mesa final del Torneo Apertura.

Guillem Nuez, líder de la mesa final en el Apertura

Guillem Nuez, líder de la mesa final en el Apertura tras cargarse al líder en dos manos. Llega al último envite con 3.800.000 fichas. Nuestro piloto cerca de embolsarse el suculento premio de 16.000 euros (este año el Apertura subió de precio, costaba 200 euros el Buy-in)

Guillem Nuez
Guillem Nuez.

Recuento

Sólo queda una mujer en pie en el Main Event

Hay 61 jugadores registrados, sólo uno es mujer: María López Cubero. Tiene 70.000 puntos, un poco por debajo de la media de stacks

María López Cubero
María López Cubero.

Seguimiento de datos

Puntapié de Ricardinho a Luismi Ruiz en la mesa cuatro

El campeón de fútbol sala se va hasta los 170.000 puntos tras pagar el all-in a Luis Miguel Ruiz y mandarlo para casa. El portugués paga con seiseses a la pareja de ases de Luismi. Pincha una trucha en flop y elimina al jugador local.

Ojo que viene a ganar

Mano de Ricardinho
Mano de Ricardinho.

Los más destacados en este momento

Los stacks más destacados en este momento son

Mario Lozada

México

187.000

William Bortz

EE. UU.

170.000

Antonio Subire

España

140.000

Borja Fernández

España

125.000

Ricardinho suma y sigue entre los mejores

Ricardinho en el CNP Winamax 2026
Ricardinho en el CNP Winamax 2026.

Una docena de jugadores vivos en el apertura: Guillem Nuez uno de ellos

Guillem Nuez
Guillem Nuez.

David Lebrón, un clásico que juega en casa

El sevillano quiere ser profeta en su tierra. Está vivo en el Main Event

David Lebrón
David Lebrón.

Se supera el primer centenar de jugadores en el High Roller

Mikoto Eihata, japonés
Mikoto Eihata, japonés.

¡Ay manito! Mario Lozada, chipleader momentáneo

El mejicano Mario Lozada se destaca con 140.000 puntos

Mario Lozada
Mario Lozada.

José Carlos López se destaca

Tiene 118.000 puntos y es uno de los destacados

José Carlos López
José Carlos López.

El Torneo Apertura entra en su última fase

El CNP Winamax continúa su desarrollo en el Casino Admiral de Sevilla con una segunda jornada marcada por el buen ritmo y la participación. El Día 1B del Torneo Apertura elevó el pulso competitivo con un total de 304 registros, consolidando el buen arranque de esta primera etapa de la temporada 2026, que sumados a los 206 previos, suman un gran total de 510 entradas. Apenas quedan en liza una veintena.

CNP Winamax 2026
CNP Winamax 2026.

Agustín Trozzi está en la sala

El último Team Pro del CNP Winamax, el argentino Agustín Trozzi, ya está en la sala jugando el High Roller.

Agustín Trozzi
Agustín Trozzi.
