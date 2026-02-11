David Lebrón aprovecha el acumulador

CNP Wimamax Sevilla 2026: Puñetazo en la mesa de Ricardinho
El CNP se prolongará en el Casino Admiral hasta la madrugada del domingo
Carlos Domínguez y los otros nombres a batir en el CNP Winamax de Sevilla 2026
SevillaAunque desde el lunes las cartas vuelan ya por las mesas del Casino Admiral de Sevilla, este miércoles empieza "lo gordo", el Main Event, el torneo principal de este CNP Winamax 2026 que vive an la capita andaluza su primera etapa.
Tras la exitosa primera temporada de la alianza entre la mejor sala online de las que operan en España, Winamax, y el CNP (Circuito Nacional de Póker), el mejor torneo presencial del país, empieza su segunda edición de la alianza con energías renvoadas. El reto, mejorar las cifras de un 2025 de récord. Pero no será fácil. El año pasado el CNP Winamax reunió a 16.685 jugadores en cinco etapas y la Gran Final de Madrid, se convirtió en el mayor torneo de póker en vivo de España. Ahora vuelve con la ambición de seguir impulsando el póker y seguir creciendo en este 2026.
El torneo principal, y varios paralelos
Además del torneo principal hay varios torneos paralelos para que los jugadores, además de ir avanzando fases hacia la final del domingo, puedan romper mano e ir anotándose puntos para la clasificación general que ganó Miguel Montes en 2025.
Además del torneo principal se disputará el segundo día (y final) del Torneo Apertura. Además, a las 16 horas comienza el High Roller, que es el torneo con la entrada más cara (1.100 euros, el doble que el torneo nacional) y a las 21 horas un satélite acumulador para el trofeo nacional
A partir de este miércoles, en Sevilla se dejará ver la creme del póker español. Los mejores clasificados del año anterior y los jugadores del Team Pro del CNP, que ven recompensado con su inclusión en este equipo sus éxitos en temporadas pasadas. Son, sobre el tapete, los hombres a batir en este CNP Winamax 2026 que tendrá cinco etapas: Sevilla, Barcelona, Murcia, Alicante y la finalísima en Madrid.
David Lebrón aprovecha el acumulador
David Lebrón fue eliminado en el Main Event y aprovechó el acumulador para buscar una entrada para recomprar para mañana y lo consiguió. En total en este novedoso torneo se inscribieron 57 jugadores y se repartieron 11 entradas para el Día 1B.
Último nivel del día
Comienza el último nivel del día. Quedan 29 jugadores en liza. En la foto, el argentino Agustín Trozzi.
Clasicazo en la sala: Boke Esponja
Iñaki Solé, Boke Esponja, un clasicazo de las mesas españolas no suele frecuentar el CNP pero "en Sevilla tengo muchos amigos y no puedo fallar". Ilusionado con su Castellón, que bajo la batuta de Pablo Hernández va lanzado a Primera, este valenciano hace una parada en sus participaciones internacionales para jugar en la capital andaluza. De momento está en el High Roller pero cuando Boke está en la sala... Todos tiemblan y con razón. Y mira que es buen tipo, pero en el juego su sonrisa se convierte en dentelladas para sus rivales.
Mario Lozada no cede
Su stack de 262.000 le hace encabezar la clasificación a falta de un nivel para el final del Día 1A.
Sobreviven 29 jugadores
Comienza el Deglingo
Y justo cuando el reloj marca las doce de la madrugada, como manda la tradición, la locura vuelve a ponerse en marcha. Los eliminados se van a jugar al Deglingo.
El Deglingo hace las delicias de los jugadores que busteaaron (caer eliminado). Se trata de un juego estilo póker Omaha en el que el jugador únicamente debe dejarse llevar y disfrutar enriqueciendo al rival que se lleva el de todos.
Tenemos mesa final en el Torneo Apertura
Mesa Final Apertura ♣️
1. Jerèmy Camilleri 2.680M 🇫🇷
2. Juan Anguas 2.185M
3. Juan López 680k
4. Guillem Nuez 3.7M
5. Luis Cortes 1.025M
6. Ezequiel González 1.540M
7. Manuel Ledesma 1.260M
8. Andrè De Arèz 790k 🇵🇹
9. Alfonso Gutiérrez 1.265M
Guillem Nuez, líder de la mesa final en el Apertura
Guillem Nuez, líder de la mesa final en el Apertura tras cargarse al líder en dos manos. Llega al último envite con 3.800.000 fichas. Nuestro piloto cerca de embolsarse el suculento premio de 16.000 euros (este año el Apertura subió de precio, costaba 200 euros el Buy-in)
Sólo queda una mujer en pie en el Main Event
Hay 61 jugadores registrados, sólo uno es mujer: María López Cubero. Tiene 70.000 puntos, un poco por debajo de la media de stacks
Puntapié de Ricardinho a Luismi Ruiz en la mesa cuatro
El campeón de fútbol sala se va hasta los 170.000 puntos tras pagar el all-in a Luis Miguel Ruiz y mandarlo para casa. El portugués paga con seiseses a la pareja de ases de Luismi. Pincha una trucha en flop y elimina al jugador local.
Ojo que viene a ganar
Los más destacados en este momento
Los stacks más destacados en este momento son
Mario Lozada
México
187.000
William Bortz
EE. UU.
170.000
Antonio Subire
España
140.000
Borja Fernández
España
125.000
Ricardinho suma y sigue entre los mejores
Una docena de jugadores vivos en el apertura: Guillem Nuez uno de ellos
David Lebrón, un clásico que juega en casa
El sevillano quiere ser profeta en su tierra. Está vivo en el Main Event
Se supera el primer centenar de jugadores en el High Roller
¡Ay manito! Mario Lozada, chipleader momentáneo
El mejicano Mario Lozada se destaca con 140.000 puntos
José Carlos López se destaca
Tiene 118.000 puntos y es uno de los destacados
El Torneo Apertura entra en su última fase
El CNP Winamax continúa su desarrollo en el Casino Admiral de Sevilla con una segunda jornada marcada por el buen ritmo y la participación. El Día 1B del Torneo Apertura elevó el pulso competitivo con un total de 304 registros, consolidando el buen arranque de esta primera etapa de la temporada 2026, que sumados a los 206 previos, suman un gran total de 510 entradas. Apenas quedan en liza una veintena.
Agustín Trozzi está en la sala
El último Team Pro del CNP Winamax, el argentino Agustín Trozzi, ya está en la sala jugando el High Roller.