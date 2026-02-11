David Lebrón aprovecha el acumulador

David Torres 11 FEB 2026 - 14:02h.

El CNP se prolongará en el Casino Admiral hasta la madrugada del domingo

Carlos Domínguez y los otros nombres a batir en el CNP Winamax de Sevilla 2026

SevillaAunque desde el lunes las cartas vuelan ya por las mesas del Casino Admiral de Sevilla, este miércoles empieza "lo gordo", el Main Event, el torneo principal de este CNP Winamax 2026 que vive an la capita andaluza su primera etapa.

Tras la exitosa primera temporada de la alianza entre la mejor sala online de las que operan en España, Winamax, y el CNP (Circuito Nacional de Póker), el mejor torneo presencial del país, empieza su segunda edición de la alianza con energías renvoadas. El reto, mejorar las cifras de un 2025 de récord. Pero no será fácil. El año pasado el CNP Winamax reunió a 16.685 jugadores en cinco etapas y la Gran Final de Madrid, se convirtió en el mayor torneo de póker en vivo de España. Ahora vuelve con la ambición de seguir impulsando el póker y seguir creciendo en este 2026.

El torneo principal, y varios paralelos

Además del torneo principal hay varios torneos paralelos para que los jugadores, además de ir avanzando fases hacia la final del domingo, puedan romper mano e ir anotándose puntos para la clasificación general que ganó Miguel Montes en 2025.

Además del torneo principal se disputará el segundo día (y final) del Torneo Apertura. Además, a las 16 horas comienza el High Roller, que es el torneo con la entrada más cara (1.100 euros, el doble que el torneo nacional) y a las 21 horas un satélite acumulador para el trofeo nacional

A partir de este miércoles, en Sevilla se dejará ver la creme del póker español. Los mejores clasificados del año anterior y los jugadores del Team Pro del CNP, que ven recompensado con su inclusión en este equipo sus éxitos en temporadas pasadas. Son, sobre el tapete, los hombres a batir en este CNP Winamax 2026 que tendrá cinco etapas: Sevilla, Barcelona, Murcia, Alicante y la finalísima en Madrid.