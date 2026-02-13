Logo de El DesmarqueEl Desmarque
CNP Winamax Sevilla: A por el Día 1D, se acerca la final

CNP Winamax Sevilla 2026
El Casino Admiral no defrauda. Winamax
SevillaEl CNP Winamax de Sevilla va viento en popa a toda vela. Tras batir este jueves los registros del año pasado, en el que ya estableció un nuevo récord de participación, afronta esta jornada con la sana intención de superar los 454 registros de 2025 (sólo en viernes).

La unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en nuestro país, con el mejor circuito presencial de España, el CNP, destrozó cualquier previsión y ahora "amenaza" con volverlo a hacer. Este viernes hay dos citas, el Main Event, que comienza a las 16 horas y el Mistery Bounty a las 18 horas. Además deberá resolverse la mesa final del High Roller, el torneo paralelo más caro de todos los que se juegan en el CNP y que reserva 40.200 euros al ganador.

All-in en el CNP Winamax 2026
All-in en el CNP Winamax 2026. Winamax

El otro torneo es el antiguo Cazador, que este año se disputará en formato Mystery Bounty: A los premios económicos se sumará una amplia distribución de premios adicionales aportados por Winamax, incluyendo material promocional y otros incentivos, reforzando su atractivo dentro del programa paralelo.

Los WIPS, a escena

Aunque este jueves por la noche aterrizaron en la capital andaluza, es este viernes el día fijado para que Spursito, Guanyar, Alberto Montalvo, Edu Riego y compañía se batan el cobre con el resto de jugadores en pos de un puesto para el Día 2. Ricardinho y el luchador de MMA César Alonso ya lo tienen.

Guanyar en el CNP Winamax de Sevilla
Guanyar en el CNP Winamax de Sevilla. Winamax

Será el momento también de que los Team Pro del CNP como Montes, Abeijón y compañía también busquen el pase. Ramón Fernández ya está clasificado y otros, como Lafoz, aún tienen que debutar. Todo se lo contamos en directo en ElDesmarque.

Sigue en directo el CNP Winamax 2026 de Sevilla

El menú del día

16:00 Evento principal CNP Winamax Sevilla 550 € día 1D

16:00 High Roller 1.100 €. Final

18:00 Winamax Mystery 200 € (Bounty 50 €)

High Roller CNP Winamax
High Roller CNP Winamax. Winamax

Aprendamos el nuevo torneo de este CNP: De Cazador al Mistery Bounty

El Cazador, que premia a cada rival que elimina un jugador, se torna en el Mystery Bounty. ¿En qué consiste la modificación? Ahora las recompensas por eliminación serán aleatorias, y saldrán de una urna, porque el Mystery Bounty. El torneo arranca a las 18:00 horas, y va a tener un anfitrión de lujo, el número 1 de la All Time List de Italia y Team Winamax Mustapha Kanit.

Mesa del CNP Winamax 2025
Mesa del CNP Winamax 2025. Winamax

Seis supervivientes en el High Roller

La mesa final avanza a la carrera. Quedan seis de los nueve que empezaron.

Mesa final del High Roller
Mesa final del High Roller. Winamax

David Luzago ya está al pie de las mesas

David Luzago
David Luzago. Winamax

Ya hay un centenar de registros

En apenas media hora, un centenar de jugadores ya están en las mesas. 454 fueron el año pasado. ¿Se repetirá esta?

CNP Winamax 2026
CNP Winamax 2026. Winamax

Thalai también se suma

Javier Domínguez (más conocido como Thalai), campeón del mundo de Magic en dos ocasiones, también está ya por as mesas del CNP Winamax de Sevilla.

Javier Domínguez Thalai
Javier Domínguez Thalai. eldesmarque.com

Joaquín Lafoz empieza pronto

La borrasca y los problemas de comunicación han obligado al maño Joaquín Lafoz, Team Pro del CNP Winamax a venir en coche. A las cuatro en punto estaba ya en la mesa en pos de un puesto para el Día 2

Joaquín Lafoz
Joaquín Lafoz. Winamax

¡Comienza el Día 1D!

454 registros hubo el año pasado ¿Se batirán? ¡Shuffle up an deal!

Todo listo para comenzar

Mesas, fichas y "crupis" preparados. Es el momento de darle al naipe.

CNP Winamax Sevilla 2026
CNP Winamax Sevilla 2026. Winamax

Ya llevamos dos tréboles entregados

El Apertura se entregó el miércoles y este jueves fue el Omaha.

Un repaso rápido

Antes de seguir, así concluyó el Día 1B y 1C

La hora de los WIPS

Guanyar, Spursito y Montalvo llegaron tarde anoche pero hoy es su día. Les toca dar el callo.

Spursito
Spursito. Winamax

Los Team Pro del CNP, mucha tela por cortar

Algunos como los gallegos Montes y Abeijón o el maño Lafoz tienen que conseguir el pase al Día 2

Miguel Montes
Miguel Montes. Winamax

Los Team Pro de Winamax a escena

Por Sevilla se ha dejado ya ver Mustapha Kanit, un número uno mundial. Hoy jugará el Main Event.

Mustapha Kanit no se perderá la etapa inaugural del CNP Winamax 2026
Mustapha Kanit no se perderá la etapa inaugural del CNP Winamax 2026. Winamax

El High Roller espera ganador, se conocerá hoy

El High Roller espera ganador, se conocerá hoy. Anoche los dejamos con mesa final

El Menú del Día

Tomen nota. Main Event y Mistery Bounty son los platos fuertes del día.

Menú del Día 1D
Menú del Día 1D. eldesmarque.com

Comenzamos

Buenos días, soy David Torres y, desde ya, les iré contando todo lo que acontezca en este Día 1D del CNP Winamax 2026 de Sevilla
