CNP Winamax Sevilla: A por el Día 1D, se acerca la final
Tras batir el récord del día 2, hoy se espera el desembarco de los Wips
El segundo día del CNP Winamax Sevilla 2026 bate su récord de asistencia y corona a Pablo López como líder
SevillaEl CNP Winamax de Sevilla va viento en popa a toda vela. Tras batir este jueves los registros del año pasado, en el que ya estableció un nuevo récord de participación, afronta esta jornada con la sana intención de superar los 454 registros de 2025 (sólo en viernes).
La unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en nuestro país, con el mejor circuito presencial de España, el CNP, destrozó cualquier previsión y ahora "amenaza" con volverlo a hacer. Este viernes hay dos citas, el Main Event, que comienza a las 16 horas y el Mistery Bounty a las 18 horas. Además deberá resolverse la mesa final del High Roller, el torneo paralelo más caro de todos los que se juegan en el CNP y que reserva 40.200 euros al ganador.
El otro torneo es el antiguo Cazador, que este año se disputará en formato Mystery Bounty: A los premios económicos se sumará una amplia distribución de premios adicionales aportados por Winamax, incluyendo material promocional y otros incentivos, reforzando su atractivo dentro del programa paralelo.
Los WIPS, a escena
Aunque este jueves por la noche aterrizaron en la capital andaluza, es este viernes el día fijado para que Spursito, Guanyar, Alberto Montalvo, Edu Riego y compañía se batan el cobre con el resto de jugadores en pos de un puesto para el Día 2. Ricardinho y el luchador de MMA César Alonso ya lo tienen.
Será el momento también de que los Team Pro del CNP como Montes, Abeijón y compañía también busquen el pase. Ramón Fernández ya está clasificado y otros, como Lafoz, aún tienen que debutar. Todo se lo contamos en directo en ElDesmarque.
Sigue en directo el CNP Winamax 2026 de Sevilla
El menú del día
16:00 Evento principal CNP Winamax Sevilla 550 € día 1D
16:00 High Roller 1.100 €. Final
18:00 Winamax Mystery 200 € (Bounty 50 €)
Aprendamos el nuevo torneo de este CNP: De Cazador al Mistery Bounty
El Cazador, que premia a cada rival que elimina un jugador, se torna en el Mystery Bounty. ¿En qué consiste la modificación? Ahora las recompensas por eliminación serán aleatorias, y saldrán de una urna, porque el Mystery Bounty. El torneo arranca a las 18:00 horas, y va a tener un anfitrión de lujo, el número 1 de la All Time List de Italia y Team Winamax Mustapha Kanit.
Seis supervivientes en el High Roller
La mesa final avanza a la carrera. Quedan seis de los nueve que empezaron.
David Luzago ya está al pie de las mesas
Ya hay un centenar de registros
En apenas media hora, un centenar de jugadores ya están en las mesas. 454 fueron el año pasado. ¿Se repetirá esta?
Thalai también se suma
Javier Domínguez (más conocido como Thalai), campeón del mundo de Magic en dos ocasiones, también está ya por as mesas del CNP Winamax de Sevilla.
Joaquín Lafoz empieza pronto
La borrasca y los problemas de comunicación han obligado al maño Joaquín Lafoz, Team Pro del CNP Winamax a venir en coche. A las cuatro en punto estaba ya en la mesa en pos de un puesto para el Día 2
¡Comienza el Día 1D!
454 registros hubo el año pasado ¿Se batirán? ¡Shuffle up an deal!
Todo listo para comenzar
Mesas, fichas y "crupis" preparados. Es el momento de darle al naipe.
La hora de los WIPS
Guanyar, Spursito y Montalvo llegaron tarde anoche pero hoy es su día. Les toca dar el callo.
Los Team Pro del CNP, mucha tela por cortar
Algunos como los gallegos Montes y Abeijón o el maño Lafoz tienen que conseguir el pase al Día 2
Los Team Pro de Winamax a escena
Por Sevilla se ha dejado ya ver Mustapha Kanit, un número uno mundial. Hoy jugará el Main Event.
Comenzamos
Buenos días, soy David Torres y, desde ya, les iré contando todo lo que acontezca en este Día 1D del CNP Winamax 2026 de Sevilla