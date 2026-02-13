El menú del día

David Torres 13 FEB 2026 - 14:01h.

Tras batir el récord del día 2, hoy se espera el desembarco de los Wips

El segundo día del CNP Winamax Sevilla 2026 bate su récord de asistencia y corona a Pablo López como líder

SevillaEl CNP Winamax de Sevilla va viento en popa a toda vela. Tras batir este jueves los registros del año pasado, en el que ya estableció un nuevo récord de participación, afronta esta jornada con la sana intención de superar los 454 registros de 2025 (sólo en viernes).

La unión de Winamax, la mejor sala online de las que operan en nuestro país, con el mejor circuito presencial de España, el CNP, destrozó cualquier previsión y ahora "amenaza" con volverlo a hacer. Este viernes hay dos citas, el Main Event, que comienza a las 16 horas y el Mistery Bounty a las 18 horas. Además deberá resolverse la mesa final del High Roller, el torneo paralelo más caro de todos los que se juegan en el CNP y que reserva 40.200 euros al ganador.

El otro torneo es el antiguo Cazador, que este año se disputará en formato Mystery Bounty: A los premios económicos se sumará una amplia distribución de premios adicionales aportados por Winamax, incluyendo material promocional y otros incentivos, reforzando su atractivo dentro del programa paralelo.

Los WIPS, a escena

Aunque este jueves por la noche aterrizaron en la capital andaluza, es este viernes el día fijado para que Spursito, Guanyar, Alberto Montalvo, Edu Riego y compañía se batan el cobre con el resto de jugadores en pos de un puesto para el Día 2. Ricardinho y el luchador de MMA César Alonso ya lo tienen.

Será el momento también de que los Team Pro del CNP como Montes, Abeijón y compañía también busquen el pase. Ramón Fernández ya está clasificado y otros, como Lafoz, aún tienen que debutar. Todo se lo contamos en directo en ElDesmarque.

