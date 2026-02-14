David Torres 14 FEB 2026 - 13:05h.

"A Arbeloa lo tuve de entrenador y me parece un tipazo, pero no puedo desearle lo mejor estando en el Real Madrid"

CNP Winamax Sevilla: Iwan Lozano se lleva el High Roller al epicentro de la DANA

Martí Miras, Spursito, está disputando el CNP Winamax de Sevilla. Este sábado intentará clasificarse para la semifinal como embajador de Winamax, la sala que da nombre al mejor campeonato español de póker.

Creador de contenido, presidente del Rayo de Barcelona en la Kings League y una de las voces más reconocibles del entretenimiento futbolero en internet, Spursito se ha convertido en un fenómeno que mezcla pasión, humor y análisis sin filtros. En esta entrevista con ElDesmarque, repasa desde su vínculo emocional con el FC Barcelona, equipo del que es confeso seguidor, recuerda su sorprendente etapa con Álvaro Arbeloa como entrenador y se moja sin rodeos sobre la actualidad azulgrana: ve al Barça campeón de Liga y no pierde la fe en una remontada ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey, apelando al espíritu de aquellas noches imposibles que evocan la histórica reacción contra el PSG.

Acaba de ser eliminado del Mistery, uno de los torneos paralelos del CNP Winamax pero sonríe. Es feliz a pesar de la eliminación.

Ha sido una lástima, me he quedado a dos de entrar en premios. Este sábado probaré la última oportunidad para clasificarme para semifinales.

Culé reconocido como usted, llegó al CNP Winamax justo en el descanso del Atléico-Barça ¿Qué duro no?

Mucho.

Le he visto diciendo que lo único bueno fue no verlo

Hombre, era mejor no verlo que verlo. Me sabe mal no ver el Barça, pero me perdí la primera parte 4-0, la segunda pues...

¿Cree en la remontada?

Creo que es muy difícil de remontar, pero creo que el Barça es capaz de todo. Pero es muy, muy difícil de remontar. Si lo hacen será increíble.

No lo descarta ¿no?

No, no, no lo descarto, no lo descarto. Yo el día del PSG, cuando mete el gol Cavani, que creo que es el 3-1, el 4-1... Ahí dije, nada, es imposible. Y cuando lo remontaron, dije, a partir de ahora, nunca más, voy a dejar de creer hasta el 90 y pico.

¿Qué le pasó al Barça?

No salió nada, metes ese gol en propia, la pelota botando, luego la roja... Hay veces que esto pasa todo en la vida, hay veces que no salen las cosas.

¿A centrase en LALIGA?

Yo la Liga creo que la vamos a ganar. Yo espero que este resultado se remonte luego o no, hacer borrón en la cabeza y sé que jugando como el Barça sabe, tenemos que ser campeones de Liga.

Ante un viejo conocido como Arbeloa

Yo lo tuve de entrenador y me parece un tipazo, la verdad, pero es verdad que en el Real Madrid no le puedo desear... Le deseo lo mejor a título personal, pero siempre por debajo del Barça, claro.

¿Qué tal es Arbeloa?

Fue entrenador mío en Mambo, era un tío graciosísimo y nos enseñó cosas que... ¡Imagínate, a unos youtubers lo que se nos puede enseñar!

¿Le ve capacitado?

A yo capacitado le veo, claro que sí. Y de verdad que ojalá le vaya bien, pero por debajo del Barça, repito.

Suerte entonces en el CNP...

Ahora disfrutarlo, yo juego siempre por divertirme y espero salir de aquí de Sevilla diciendo, me lo he pasado genial.