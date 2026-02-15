Javi Rayo 15 FEB 2026 - 15:24h.

El Real Madrid consiguió una merecida victoria ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu y ya van ocho consecutivas. Una racha muy positiva que ha catapultado a los de Álvaro Arbeloa al liderato de LALIGA, eso sí, a expensas de lo que haga el FC Barcelona en su partido de este lunes ante el Girona. Pese a las victorias hay la sensación constante de crisis en el conjunto blanco. Pues bien, Mati Prats, presentador de ElDesmarque, ha abierto el programa de este domingo mandando un mensaje a todos esos críticos con el equipo merengue.

"Que si el Real Madrid no juega a nada, que si el Real Madrid depende de Mbappé, que si cambio de entrenador, que si la defensa es un desastre, que si en el club mandan los jugadores... Pues resulta que el Real Madrid suma ocho victorias seguidas en LALIGA y ahora es el líder provisional. Además acumula 60 puntos, es la tercera puntuación más alta en la historia del club, sólo superada por LALIGA de los récords de José Mourinho y la de Carlo Ancelotti en 2023. En fin, que las crisis en el Real Madrid son así. Ayer, de hecho, el equipo goleó al equipo de moda en LALIGA, la Real Sociedad. Bendita crisis, pensarán algunos... Ya les gustaría tener una crisis como la del Real Madrid", comentaba Mati Prats.

El presentador de ElDesmarque tuvo también unas palabras para Vinicius, quien parece haberse reconciliado ya con su afición: "Las ocho victorias del Real Madrid dejan patente que ha vuelto, o se acerca, el mejor Vinicius. Ayer volvió a brillar el brasileño y justo en el día de San Valentín volvió a enamorar al madridismo. Ya han hecho las paces".