Asís Martín Bilbao, 15 FEB 2026 - 12:43h.

Santi Cazorla, a un ex compañero que llegó a un partido tras salir de fiesta: "Hueles a alcohol, eres repugnante"

Un partido con muchos nervios que se disputa este domingo en el Carlos Tartiere a las 14.00 horas

Compartir







Tras un sábado con polémica arbitral en el Bernabéu, en breve podremos disfrutar en Asturias de la jornada 24 de LALIGA EA Sports que nos va a ofrecer este domingo 15 de febrero, en el estadio Carlos Tartiere a partir de las 14.00 horas (Movistar LaLiga), el choque, nunca mejor dicho, entre el Real Oviedo de Guillermo Almada y el Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde que cuenta hoy con el arbitraje del colegiado balear Mateo Busquets Ferrer y Daniel Trujillo en la sala VOR.

Dos equipos que andan realmente caninos de puntos, ya que uno es el colista, situado a 7 puntos de la salvación (con un partido pendiente eso sí de jugarse ante el Rayo Vallecano), y el Athletic, repleto de bajas y contratiempos en forma de lesiones, está tan solo a 6 puntos del descenso cuando la temporada exigía desde sus rectores regresar a Europa.

La última vez que el Athletic visitó el municipal ovetense, el 6 de mayo de 2001, el Real Oviedo le hizo un contundente 5-0 a los 'leones'

El parón le ha servido a Guillermo Almada para recuperar futbolistas e ir vaciando una enfermería con dos jugadores únicamente de baja para el choque de esta jornada en LALIGA EA Sports. David Costas es el único futbolista lesionado actualmente en el equipo oviedista tras anunciar el club las molestias en el aductor de su pierna izquierda sufridas que venía arrastrando. Ovie Ejaria también vuelve a quedarse una vez más fuera de la convocatoria de Guillermo Almada a la espera de estar al 100% físicamente.

PUEDE INTERESARTE La charla táctica de Aymeric Laporte al joven Iker Monreal en el túnel vestuarios en pleno descanso

En tanto que el Txingurri Valverde ha llegado a esta cita sin Nico Williams, que vuelve a quedarse en Lezama aquejado de esa pubalgia que le obliga a parar constantemente, del navarro Alex Berenguer, el central alavés Dani Vivian, más los habituales de toda la campaña Yeray, Maroan Sannadi, Unai Egiluz y Beñat Prados.

Vamos con la alineación del Real Oviedo de Guillermo Almada, este es su once para la jornada 24 de LALIGA...

Este es el once titular que Ernesto Valverde saca este domingo en el Athletic Club en el estadio Carlos Tartiere: 7 cambios con respecto a la Copa...