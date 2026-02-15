Joaquín Anduro 15 FEB 2026 - 15:54h.

Así jugaron los hombres de Guillermo Almada

El Real Oviedo cayó derrotado por 1-2 ante el Athletic a pesar de la gran actuación del conjunto asturiano, sobre todo en la primera mitad. Ilyas Chaira adelantó a los de Almada y, tras la reanudación, Jauregizar y Sancet de penalti remontaron el encuentro.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto carbayón en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS.

Aarón Escandell []: Con menor presencia de lo que suele ser habitual esta temporada y con poco que hacer en los tantos del Athletic, con un disparo muy colocado de Jauregizar y el penalti de Sancet.

Nacho Vidal [6]: Lo pasó mal en el arranque con la presencia de Iñaki Williams por su costado y logró atenazarle tanto que Valverde tuvo que cambiar de banda al capitán zurigorri.

Eric Bailly [7]: El marfileño regresó a los terrenos de juego para cubrir la baja de David Costas y completó un partidazo despejando todo tipo de balones para que no se notase la ausencia del gallego, que había sido el líder en los últimos encuentros.

David Carmo [4]: Estaba completando un partido muy sólido atrás ganando las batallas a los atacantes del Athletic pero provocó un penalti con pocas dudas con una mano en un centro que Sancet transformó en el 1-2. También pudo hacer algo más tapando a Jauregizar en su gol.

Javi López [6]: Secó a Nico Serrano en la primera mitad y se incorporó con asiduidad al ataque pero ya en la segunda estuvo más incómodo en defensa con un Athletic que le metió mayor agresividad.

Kwasi Sibo [5]: Uno de los jugadores que mejor representó la agresividad oviedista en la presión siempre atento para saltar a los jugadores del Athletic para impedir que la pelota llegase a los delanteros. Perdió el balón que terminó en el golazo de Jauregizar. De más a menos hasta su cambio.

Santiago Colombatto [5]: Después de una gran primera parte con un trabajo defensivo encomiable, sufrió más en la segunda cuando el Athletic aumentó una marcha y no le dejó recibir ni ser capaz de perseguir a los jugadores rojiblancos.

Alberto Reina [7]: Al fin ha encontrado su sitio en el Real Oviedo después de que Almada haya insistido en su presencia como titular. Mucha libertad para ejercer como enlace entre el doble pivote y la delantera y fundamental en la presión.

Haissem Hassan [6]: Dispuso de la primera gran ocasión del partido con un disparo alto en un saque de falta rápido de Nacho Vidal. Un peligro constante para el Athletic cada vez que tenía la pelota en la banda sin lograr eso sí encontrar a sus compañeros.

Ilyas Chaira [8]: Después de un disparo con la puntera que se marchó lamiendo la cruceta de Unai Simón, adelantó al Real Oviedo recibiendo la peinada de Fede Viñas y batiendo con potencia al meta del Athletic en el mano a mano. Tercer gol consecutivo en casa para el marroquí.

Fede Viñas [5]: Fundamental en su trabajo sin balón con una batalla constante con los zagueros del Athletic que se tradujo en la asistencia de cabeza en un balón peinado para el gol de Ilyas Chaira. Con el equipo volcado ya por debajo en el marcador no pudo disponer de ocasiones para sacar algo.

Sustitutos de Guillermo Almada en el Real Oviedo-Athletic

Thiago Fernández [6]: Detalles de calidad del jugador argentino, encargado de colgar numerosos balones aéreos al área de Unai Simón en busca de un compañero.

Nico Fonseca [4]: No logró recuperar el dominio del Real Oviedo en el centro del campo con su entrada y coincidió con los peores minutos de los suyos.

Santi Cazorla [5]: Muy controlado en todo momento por los futbolistas del Athletic, que no le dejaron tener tanta incidencia como deseaba con la pelota. Aun así se las apañó para ordenar a sus compañeros.

Lucas Ahijado [-]: Le dio aire fresco al Real Oviedo para los últimos minutos.

Álex Forés [-]: No tuvo ocasiones para haber logrado el empate.