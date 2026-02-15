Pablo Sánchez 15 FEB 2026 - 16:27h.

El Real Oviedo dejó escapar una oportunidad brillante para meterse en la pelea por la salvación. La derrota frente al Athletic merma mucho más sus opciones en un duelo en el que arrancó ganando, pero donde los rojiblancos le dieron la vuelta con tantos de Jauregizar y Sancet. Tras el partido, el goleador carbayón Chaira atendió a los medios sobre el terreno de juego.

Chaira lamentó no haber logrado la victoria y puso en valor el trabajo de su equipo. Apuesta por seguir en la pelea y reconoce que los cambios que acometió Valverde dieron más fruto que los de Almada y que los rojiblancos hicieron más cosas que ellos para llevarse el premio.

Las declaraciones de Chaira

Análisis de la derrota: "No lo hemos podido aguantar hasta el final el resultado, teníamos que haber ido a por el segundo gol. Ellos nos apretaron mucho en la segunda parte. Hemos intentado conservar, sí que íbamos a por el segundo, pero no ha podido ser y ellos las que han tenido las han metido. Desgraciadamente el penalti es una mano tonta pero es lo que hay".

Los cambios del Athletic: "Hoy les han salido bien los cambios. Los que entraron estuvieron bien pero ellos hicieron más cosas en la segunda parte para ganar".

Cambio de Reina: "Santi también nos da cuando entra, así que quien entre que lo de todo y ya está".

Derrota: "Teníamos que haber ganado sí o sí pero bueno, hay que seugir, esto es largo y aún queda".

El Athletic, con esta victoria, olvida en cierto modo el traspiés copero en las semifinales frente a la Real Sociedad. El Oviedo, por su parte, pierde una bala importante en su lucha por salir de las catacumbas de la clasificación.