Asís Martín Bilbao, 15 FEB 2026 - 16:20h.

Valverde se desespera con el Caso Nico Williams en el Athletic: "No podemos seguir así"

Los del Txingurri se van a los 31 puntos en la décima posición de la tabla

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, tras caer ante la Real Sociedad el pasado miércoles en la ida de la semifinal de Copa jugada en la Catedral, este domingo ha tenido que enjuiciar en Asturias lo que ha sido la victoria con remontada incluida ante el Real Oviedo en el municipal Carlos Tartiere en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS que le deja con 31 puntos.

Un choque ante el colista de la categoría, con muchísimo en juego en la parte baja entre 2 conjuntos que quieren coger aire, y que ha terminado con un marcador de (1-2) ante los carbayones del técnico uruguayo Guillermo Almada con los goles de Oihan Sancet y de un Mikel Jauregizar que desgraciadamente se ha ido lesionado del campo dando entrada a Alex Rego.

En sala de prensa, el 'Txingurri' Valverde comentaba que "se notaba en el ambiente lo que nos jugábamos los dos, hemos empezado bien peor el primer tiempo no ha sido bueno, hemos acusado su gol y el cómo, peor luego hemos ido a por todas y de ahí han venido los goles y el poder marcar. Había mucha tensión por los 3 puntos que sabemos lo que valen en estas situaciones".

"En el descanso les he pedido cambiar la dinámica y el cómo estábamos, se nos iba el partido por las esquinas, nos ganaban dos duelos en su gol y han crecido, lo hemos acusado demasiado y había que tener una actitud más competitiva y lo hemos conseguido en el segundo tiempo. Nosotros somos así, ojalá siempre estuviéramos bien y lo pasáramos bien, pero nos cuesta sacar los resultados y más ahora con estas urgencias".

"De Mikel Jauregizar no sabemos aún, tiene un medio golpe pero no estaba a gusto ese al gol, creo que venía de un salto anterior y no estaba a gusto y hubo que cambiarlo, pero ya veremos mañana cómo está y que le ocurre".

Caso Nico Williams, quien se quedó en Bilbao... "No lo sé ni puedo decir, está con molestias y no ha venido al no estar al 100%, se repite en el tiempo y es un problema para él y para nosotros. O está bien o tiene que parar".