Asís Martín Bilbao, 15 FEB 2026 - 15:03h.

Ernesto Valverde explica las suplencias de Areso y la lesión de Álex Berenguer: "Ha tenido otra infiltración"

El partido de la jornada 24 de LALIGA ha visto otra ausencia del extremo internacional

Con lo importante que era el partido diputado este domingo, correspondiente a la jornada 24 de LALIGA EA Sports por parte del Athletic Club en el estadio municipal Carlos Tartiere, ante el Real Oviedo de Guillermo Aldama, llamó la atención, la sincera respuesta del entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde, ante los micrófonos de Movistar antes del comienzo del choque, dirigido por el balear Mateo Busquets Ferrer, que ha terminado al descanso con un marcador de (1-0) con el gol de Ilyas Chaira a Unai Simón.

El técnico rojiblanco se refería a la nueva ausencia de Nico Williams en la convocatoria, ya que el extremo navarro se quedó en Lezama, junto a hombres como Dani Vivian o Álex Berenguer, en una temporada totalmente complicada para el extremo internacional que arrastra una molesta pubalgia desde la temporada pasada, agravada este curso con una lesión producida con la Selección Española de Luis de la Fuente.

Nico Williams entra y sale de las convocatorias, lo mismo que es un hombre guardiana en los propios partidos. Aparte de que tiene doble o triples marcajes, de que tampoco le echan demasiado una mano sus laterales, se ve que le cuesta muchísimo tener importancia y trascendencia en los partidos. Aunque de vez en cuando sí que deja grandes chispazos en forma de goles o de asistencias, que para eso es un Top mundial.

Pero en Bilbao siempre corre o incluso se habla de un paso por el quirófano, una medida que el mismo futbolista siempre parece descartar y que desde el propio club, como comentó recientemente en San Mamés el director de fútbol, Mikel González, no se plantea ya que "no garantiza un resultado óptimo", y además conllevaría varios largos meses de baja.

Todo esto, teniendo el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en perspectiva con la Selección Española de Luis de la Fuente como uno de los grandes favoritos para alzar la corona mundial. Pero Nico Williams, quien ya ha dejado claro que para él la prioridad es por supuesto el Athletic Club, se sigue perdiendo estos partidos y veremos si está para el viernes en el choque a disputar en San Mamés ante el Elche CF de Eder Sarabia de la Jornada 25.